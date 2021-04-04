Пять правил спасателей, которые могут сохранить жизнь

Обычно мы узнаем о правилах безопасности тогда, когда чрезвычайная ситуация уже произошла. При этом базовые знания ОБЖ вполне могли бы сохранить жизни людей. "Рамблер" вспомнил пять правил спасателей, которые могут спасти.

Вторичное утопление

Если человека спасли от утопления, то никто не подозревает о возможных последствиях. Например, смерть может наступить спустя несколько часов или дней, когда человек засыпает и не просыпается.

Вторичное утопление — это отсроченная смерть из-за отека легких при попадании в них воды. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо после спасения сразу обратиться к врачу.

Крупный предмет в ране

Из раны можно вытащить только занозу, гвоздь или осколок. Но если травма серьезная, а из раны торчит нож, шампур или осколок железа, необходимо дождаться профессионалов.

Пока предмет находится внутри человека, он останавливает кровь. Если этот предмет вытащить, моментально начнется сильное кровотечение и человек может погибнуть в считанные минуты.

Не в то горло

Большой процент смертельных случаев от удушья происходят из-за стеснения. Человек боится задеть окружающих кашлем и терпит, а потом умирает от удушья.

Хотя в ситуации, когда что-то попало не в то горло, необходимо привлечь к себе максимум внимания, чтобы персонал или посетители могли оказать экстренную помощь.

Нет воды — жди цунами

Это правило актуально для тех, кто любит отдохнуть на большой воде. Если вдруг вода на пляже начала уходить вглубь, это может быть признаком цунами.

Лучше как можно быстрее бежать с места, так как волна двигается со скоростью до 800 км/ч. У берега скорость падает до 80 км/ч, но этого хватит, чтобы принести огромный ущерб.

Лифт во время опасности

Во время чрезвычайной ситуации нельзя пользоваться лифтом. Не имеет значения о какой опасности идет речь: пожар, наводнение, теракт или землетрясение.