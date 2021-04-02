Что досталось наследникам Высоцкого после его смерти

Впрочем, в доме в поселке Красная Пахра Владимир Высоцкий бывал редко. Гораздо больше времени он проводил в трехкомнатной кооперативной квартире на Малой Грузинской улице. Как утверждает Федор Раззаков
в своей книге «Владимир Высоцкий. Я, конечно, вернусь », после смерти мужа Марина Влади написала письмо на имя Леонида Брежнева
с просьбой отдать эту жилплощадь матери Высоцкого Нине Максимовне. Ходатайство Влади было удовлетворено. Однако с данной квартирой была связана другая неприятная история. Дело в том, что, по словам Марины Влади, оттуда таинственным образом исчезли ее письма к супругу. Все, что Влади удалось спасти, она передала в Центральный государственный архив литературы и искусства.