Что досталось наследникам Высоцкого после его смерти

Загородный дом

Как утверждает Юрий Сушко, автор книги «5 любимых женщин Высоцкого», к марту 1980 года строительство было фактически завершено, а в июле того же года барда не стало. Этот дом и оказался предметом судебной тяжбы между вдовой Высоцкого, его наследниками и самим Володарским. Ситуация усугублялась тем, что никаких официальных прав у Высоцкого на дачу не было. Хотя тот же Володарский несколько раз предлагал Владимиру Семеновичу оформить все официально. Если верить Виктору Бакину, автору издания «Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти», в итоге Володарский частично разобрал дом и выплатил детям Высоцкого компенсацию – по 15 тысяч рублей.