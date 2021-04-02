Тайна смерти Фрунзе и кто приказал его "зарезать"

Пильняк – повесть на заказ

Троцкий против Фрунзе

Как ни странно, но у Сталина не было причин уничтожать Фрунзе. Наоборот тот ему был жизненно необходим в его яростной борьбе с Троцким. В то же время у Льва Давыдовича, действительно, было достаточно оснований не любить Фрунзе. В Гражданскую войну создатель Красной армии Троцкий открыто обвинял Фрунзе в военных преступлениях и самовосхвалении. Позднее, он не мог простить Фрунзе, что тот занял вместо него пост Председателя РВС. Тем более что русский по происхождению Фрунзе являлся убежденным державником, как и Сталин, в отличие от придерживающегося левых взглядов Троцкого. А уж когда Фрунзе начал сокращение командного и рядового состава Красной армии с 2 000 000 до 500 000 человек, в первую очередь, вычищая ставленников Троцкого, они и вовсе стали непримиримыми врагами. Первые тревожные звонки для Фрунзе прозвучали в 1925 году, когда он дважды попал под машину и чудом выжил. Хотя машины в те годы в Москве были большой редкостью и ездили с относительно небольшой скоростью. Фрунзе намека не понял и потребовал себе в замы легендарного комбрига Котовского. Назревал триумвират в армии: Фрунзе-Буденный-Котовский. На политическом поле их поддерживал Сталин. Оппонентом выступал Троцкий и его окружение. Первым неизвестные силы ликвидировали Котовского, а за ним под ножом хирурга умер Фрунзе.