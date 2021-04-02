Тайна смерти Фрунзе и кто приказал его "зарезать"

Спустя полгода появляется явно заказная повесть Пильняка, бросающая тень подозрения на Сталина, а начальником Генштаба
назначается ставленник Троцкого – Тухачевский. Расклад сил в армии меняется не в пользу Сталина. Пильняк, в это время, испугавшись своей смелости, отсиживается в Китае, наблюдая со стороны, чем кончатся политические войны в Москве. Не дождался, вернулся. Очевидно, он полагал, что политические силы, убравшие Фрунзе и Котовского
, чтобы расчистить дорогу к власти Тухачевскому победили. Пильняк просчитался. Троцкого вывели из Политбюро, лишили всех должностей, и в скором времени можно было ожидать разгрома всех его протеже. Что, в общем-то, и произошло. Наступили времена репрессий 1930-х годов, во время которых Сталин во многом отомстил тем тайным силам, которые ранее уничтожили многих видных красных командиров, включая Михаила Фрунзе и Григория Котовского.