Каких мужчин не призывали на фронт в начале Великой Отечественной

Отсрочки или «бронь» от отправки в действующую армию в Великую Отечественную войну имели очень многие категории советских граждан. С усложнением положения на фронтах ситуация с призывом менялась – в бой шли даже воры в законе, добровольно вызвавшиеся защищать Родину, что, кстати, было против воровских правил. Многие из таких ветеранов за это проявление патриотизма потом поплатились.

«Бронированная» столица

По количеству военнообязанных мужчин, более нужных в тылу, чем на фронте, Москва опережала другие города и остальные населенные пункты СССР – в столице едва ли не половина боеспособных горожан по разным причинам имели «бронь». В Москве были сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, здесь жила и работала партийная элита. В столице и на периферии от призыва на фронт, как правило, освобождались руководители партийных органов, начиная от краевого комитета ВКП (б) до райкома, директора стратегически важных предприятий.

Не призывались в действующую армию работники идеологического фронта, коих в Москве по понятным причинам было численно больше, чем в других населенных пунктах Советского Союза – многих артистов, художников, композиторов и ученых, писателей и поэтов участь стать фронтовиком миновала. К примеру, не воевали знаменитый сатирик Аркадий Райкин и не менее известный поэт, автор легендарного «Жди меня» Константин Симонов . Первый участвовал в концертных бригадах, выезжавших с выступлениями на передовую, второй был военным корреспондентом.

Владимир Константинов, Однако социальный статус принадлежности к творческому или научному истеблишменту отнюдь не являлся «железобетонной» гарантией освобождения от воинской службы во время войны – к примеру, воевал и был тяжело ранен московский артист Зиновий Гердт , погибли на фронтах известные до войны актеры Валентин Литовский Гуля Королева . Пали на полях сражений Великой Отечественной многие советские поэты – Борис Богатиков, Николай Майоров, Всеволод Багрицкий Все они ушли на фронт добровольцами, хотя и могли воспользоваться «бронью».

Поначалу не брали учителей

Красная Армия довольно быстро ощутила нехватку личного состава – в первые же месяцы войны наши потери составили сотни тысяч военнослужащих, большинство которых были пленены стремительно наступавшим противником. А поначалу на фронт не брали комбайнеров и трактористов, занятых на уборке урожая, в первый год Великой Отечественной не призывали учителей.

В некоторых регионах в призывную кампанию 1942 года «бронь» распространялась также на тех, кто учился в речных техникумах или в лесотехнических институтах – если студенты этих учреждениях на тот момент были в навигации либо на таежных лесозаготовках.

«Отбракованные» по здоровью и социальному положению

Само собой, не призывались на фронт негодные по здоровью. Хотя многие мужчины из этой категории, способные держать винтовку, шли записываться добровольцами. Патриотические настроения, к слову, в войну были не у всех советских граждан. Пример с братьями Старостиными, известными в СССР футболистами, имевшими «бронь», тому подтверждение: следствие и суд доказали, что спортсмены организовали целую индустрию по освобождению военнообязанных за деньги от службы в армии.

Принадлежность к определенной национальности также могла служить причиной для отказа от призыва на фронт того или иного военнообязанного. Немцы, румыны, финны, болгары, турки, японцы, корейцы, китайцы, венгры и австрийцы, даже будучи гражданами СССР, как правило, в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии не воевали – их призывали во вспомогательные части, занимавшиеся инженерно-строительными работами. Определенные ограничения по призыву вводились и для уроженцев Северного Кавказа и Прибалтики.