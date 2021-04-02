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Мужчина обвинил зоопарк в подлоге животных

Стелла Шмель
2 часа назад
Один из посетителей зоопарка в Китае обвинил местное руководство в подлоге.
Мужчина опубликовал в социальных сетях запись из зоопарка в Сичане. он увидел, что в клетке, где на табличке значится "Африканские львы", сидит печальный ретривер. На инцидент обратило внимание местное издание South China Morning Post.
"Поначалу мы подумали, что зашли не туда. Но обошли клетку и выяснили, что здесь должен быть лев. Но разве это африканский лев? Может, просто пока не вырос?",
- возмутился мужчина.
Работник зоопарка же сказал, что собака в клетке оказалась временно, а львы находятся в другом помещении. Якобы, новую клетку со львами в данный момент адаптируют, а старую табличку еще не сняли.
Тем не менее, по словам мужчины, львов в зоопарке нет, а именно встречу с этими зверями обещают сотрудники зоопарка при продаже билета.
"Деньги значат мало, но как мне объяснить это ребенку?",
- негодовал посетитель.
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