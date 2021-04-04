Армия Золотой Орды: из кого она состояла на самом деле

Распад империи Чингисхана во второй половине XIII века повлек за собой образование нескольких государств, самое западное из которых - Золотая орда - жило по преимуществу набегами и сбором дани с зависимых земель. Именно поэтому ему была необходима сильная и эффективная армия.

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Образованная великим ханом страна просуществовала в более или менее объединенном состоянии около 40 лет после его смерти, хотя и в это время распределенные между четырьмя сыновьями завоевателя земли были довольно самостоятельными. Расположенная на западе от родины монголов Половецкая степь досталась Джучи (1182-1227), старшему сыну Чингисхана.

Он умер в один год со своим родителем, поэтому фактическим основателем Золотой Орды стал его сын Батый (1209-1256), который подчинил русские княжества монголам. Хотя Русь полностью и не утратила независимость, князья были вынуждены выплачивать ордынцам дань, а хана называли царем (до монголо-татарского ига так именовали только императора Византии и Священной Римской империи).

Население Золотой Орды

Пришедшие с востока завоеватели не стали главным этносом Орды, поскольку так или иначе большая часть монголов осталась у себя на родине. Вытеснения или существенного сокращения местного населения не произошло. Основными обитателями государства были половцы (самоназвание - кыпчаки), которые, так же как и завоеватели, были кочевниками. При этом до вторжения восточных пришельцев они тоже осуществляли набеги на Русь.

Арабский современник ал-Омари писал, что монголы смешались и породнились с половцами, став «как будто одним родом». Более того, уже в XIV веке официальные грамоты ханов писались не языком Чингисхана, а были изложены среднеазиатско-тюркским литературным языком или местным кыпчакским.

Населяли Золотую орду и оседлые народы, которые в отличие от кочующих по степям половцев образовывали крупные торгово-ремесленные центры. В основном эти поселения располагались в Поволжье, Крыму и частично подконтрольной государству Средней Азии. Росту городов способствовала транзитная торговля, а принятие ислама вскоре после образования Золотой Орды укрепило связь государства с мусульманскими странами.

Источники доходов

Коммерческая деятельность была не основным источником дохода ханов, куда больше средств приносили набеги на западных соседей, а также сбор дани с них. Разорению подвергались пограничные территории русских, литовских и польских земель.

В качестве добычи ордынцы получали утварь из драгоценных металлов, меха, ткани, деньги, а также рабов, которых продавали другим государствам или использовали в качестве бесплатной силы. При этом жертвами захвата зачастую становились высококвалифицированные специалисты: ремесленники и мастера.

Налетчики руководствовались строгой регламентацией при распределении трофеев, за которой следили так называемые букаулы - военные чиновники, закрепленные за самыми крупными тактическими единицами армии из десяти тысяч человек (туменами). Стоит отметить, что организация войска Орды не претерпела существенных изменений со времён Чингисхана: наибольшие формирования дробились на тысячи, которые делились на сотни, состоящие из десяток.

Руководители туменов - темники - должны были повиноваться букаулам в области распределения добычи, организации довольствия, а также разрешения спорных ситуаций. Для ордынской армии была характерна строгая субординация и дисциплина, а за провинность одного воина из десяти, могли казнить всю боевую единицу.

Формирование войска

Основная часть армии Золотой Орды не была регулярной, являясь, по сути, ополчением, которое собиралось ханом во время военных походов. Каждый мобилизованный воин должен был взять амуницию и провиант, а также привести одну лошадь на двоих (десятки, как правило, составлялись по родовому признаку).

В отличие от армии Чингисхана в золотордынское войско входила также пехота, которая рекрутировалась из жителей земледельческих регионов. Кроме того, монголо-татары часто прибегали к помощи наёмников-профессионалов: так, на стороне Мамая во время Куликовской битвы в 1380 году сражались генуэзцы.

Поскольку армия Орды не была регулярной, то ее численность варьировалась. На Куликовскую битву монголо-татары смогли мобилизовать войско в 90-150 тысяч человек. При выдвижении сил ордынцы отправляли вперед авангард, достигавший порою десяти тысяч человек, перед которым следовал небольшой сторожевой отряд, выполнявший разведывательные функции.

Амуниция и ведение боя

Основой войска монголо-татар была конница, в то время как пехота по преимуществу выполняла защитные функции. В крупных столкновениях она обороняла кавалерию, используя заранее подготовленные инженерные сооружения в виде окопных щитов и больших плетней с землёй наподобие башен.

Главным оружием монголо-татар был лук, который они могли прицельно использовать на расстоянии около 100 метров. На такой дистанции человек в кольчуге мог получить сквозное ранение от стрел, наконечники которых нередко снабжались отверстиями для деморализации противника: выпущенные несколькими тысячами человек стрелы издавали оглушающий свист.

Вспомогательным вооружением всадника было чаще всего копье, которое он носил за спиной. Однако нередко ордынцы прибегали и к саблям. В качестве защиты монголо-татары в основном использовали легкую амуницию: обшитые изнутри стальными пластинами халаты, а также деревянные щиты. Все это позволяло быстро и внезапно нападать, а также использовать излюбленную тактику: ложное отступление с последующей засадой.

Закат Золотой Орды

Армия монголо-татар еще со времен Чингисхана специально плохо обеспечивалась продовольствием, так как «от сытой собаки на охоте нет пользы». Во многом именно поэтому воины орды были жестоки при грабительских набегах с целью захвата добычи, жизненно необходимой для существования их государства.

Такой односторонний способ функционирования страны в конце концов привел к ее упадку. После непродолжительного расцвета в начале XIII века Золотая Орда погрузилась в череду междоусобиц, которые закончились временным распадом во второй половине XIV века на западную и восточную части. Тем не менее эти территории еще около ста лет были сильно взаимосвязаны, пока не оформились полностью в самостоятельные ханства.