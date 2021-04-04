Русским народом – его внешним обликом, расселением, культурой начали активно интересоваться в середине XIX столетия. Старт серьезным научным изысканиям был задан Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии, появившемся в 1863 году. Его руководитель Анатолий Богданов собрал на раскопках средневековых курганов уникальный материал, который лег в основу накопления новых знаний.

Ученик Богданова Дмитрий Анучин провел кропотливую работу в области исторической этнографии, выявив у великороссов примесь племен, населявших Восточноевропейскую равнину. Он одним из первых указал на различие антропометрических характеристик русского населения в зависимости от региона. Так, согласно его исследованиям, самое высокорослое население оказалось в Остзейских губерниях и землях Войска Донского, а самые низкорослые жили на севере – в Костромской, Вологодской, Архангельской губерниях.

В пятидесятых годах XX столетия один из крупнейших советских антропологов Виктор Бунак провел беспрецедентную по масштабам экспедицию по Европейской части России, в ходе которой было исследовано более 17 тыс. мужчин и женщин, населявших 107 отдельных районов. На основании множества характеристик Бунак доказал, что русский этнос при всей своей однородности подвержен географической изменчивости. Переходные русские типы ученый сформировал в относительно устойчивые антропологические группы.

Для того, чтобы картина изменчивости региональных типов русских была максимально достоверной экспедиция Бунака свои исследования проводила с учетом направлений средневековой славянской миграции, выбирая территории, оставшиеся в стороне от массовых миграций XIX-XX веков.

При измерении внешних параметров испытуемых ученые фиксировали основные антропометрические показатели – длину тела, головной указатель, угол выступания носа и высоту лица. За все время экспедиции было сделано около 3 тыс. фотографий. Полвека спустя на их основе методом наложения специалисты создали обобщенные портреты русского населения отдельных регионов.

В настоящее время данные антропологического анализа были дополнены смежными дисциплинами – одонтологией и дерматоглификой. Первая занимается изучением зубочелюстной системы, вторая – кожным рельефом, в частности, узорами на ладонях и пальцах. Оба метода анализа в целом подтвердили изменчивость русского ареала в зависимости от географии, но в пределах единого «среднеевропейского» типа. При этом, были сведены к минимуму угро-финский и монгольский компоненты в составе русского этноса.

Опираясь на все существующие исследования, можно уверенно сказать, что межгрупповые различия у русских значительно меньше, чем таковые между русскими и соседними народами. Наибольший диапазон внутривидовых различий был зафиксирован в северных регионах страны.

Такие разные славяне

Археологические данные показывают, что типичная для средневековых восточных славян комбинация — это среднеширокое лицо с сильной горизонтальной профилировкой и средним выступанием носа. Впрочем, по мнению академика РАН Татьяны Алексеевой , уже в Средние века славянскими племенами были заложены будущие вариации русских антропологических типов.

Специалисты смогли выделить отдельные типы восточнославянских племен. Так, для северян и полян была характерна вытянутая голова, узкое лицо и сильное выступание носа. Западные славяне (кривичи, радимичи, древляне) отличались более широким лицом, а ильменские словене – мезокранией (большим головным указателем). При этом вятичи и восточные кривичи (костромские, ярославские и владимирские) сформировали отдельную группу. Ее особенности – меньший угол выступания носа и ослабление горизонтального профиля лица – признаки незначительной монголоидной примеси.

По мнению антропологов, современные русские заметно отличаются от средневековых славян. Так, известный специалист в области исторической антропологии и географии человеческих рас Валерий Алексеев в числе отличительных черт называл «профилированность нижней части лица в горизонтальной плоскости и выступание носа». По мнению ученого, свою лепту в формирование северного ареала русских внес «финский субстрат», правда, следы такого смешения сохранились лишь в окраинном вологдо-вятском регионе.

Антрополог Андрей Евтеев обратил внимание на то, что современные русские ближе к типу, присущему славянам до их контактов с финскими племенами. Вместе с тем ученые выяснили, что активная колонизация славянами северо-восточной Руси привнесла в будущий русский этнос скандинавский и северо-германский элемент.

Усредненный тип

К XVII столетию этногенез русского населения в целом приобрел черты, знакомые нам сегодня. Это отчетливый «среднеевропейский» тип. Так, сирийский архидиакон и путешественник Павел Алеппский писал о русских: «В доме каждого человека по десяти и более детей с белыми волосами на голове; за большую белизну мы называли их старцами Знай, что женщины в стране московитов красивы лицом и очень миловидны; их дети походят на детей франков, но более румяны».

Интересно, что по отдельным параметрам европейских черт у русских даже больше чем у некоторых жителей Старого Света. Последние антропологические исследования показали, что встречаемость прямого носа у русского населения составляет 75%, что выше среднего значения по Европе (70%). При этом, вогнутый профиль носа у этнических русских не превышает 9%, что приблизительно соответствует средним значениям по Центральной и Западной Европе.

Характерные отличия усредненного русского типа от западноевропейского, по мнению антропологов, – это преимущественно светлая пигментация глаз и волос, а также не очень интенсивный рост бороды. В свою очередь, от монголоидного типа русских отличает более высокой рост и практически полное отсутствие эпикантуса. Академик Валерий Алексеев уверен, что этот средний русский тип лежит в основе многочисленных комбинаций, которые свойственны всему ареалу русского населения.

Классификация

Общепринятая классификация региональных типов русских сложилась по результатам антропологической экспедиции 1955-1959 годов, организованной Виктором Бунаком. Всего антрополог выделили 12 относительно устойчивых типов, которые между собой образуют более крупные кластеры.

На северо-западе (Новгородская, Псковская, Тверская, Смоленска области) господствуют ильмено-белозерский, валдайско-верхнеднепровский и западно-верхневолжский типы. Для них характерна светлая пигментация, выраженный по восточноевропейским меркам рост бороды, узкое и сильно профилированное лицо. Одной из вариаций ильменского типа на Белом море считается архангельский тип.

Между Вологдой и Камой расположились вологдо-вятский и вятско-камский типы. От жителей северо-запада их отличает более темная пигментация, ослабленный рост бороды и курносость. Это потомки жителей восточных окраин Новгородской республики и Московского царства, которые контактировали с автохтонным населением — вепсами и коми-зырянами. Здесь сохранился финно-угорский субстрат.

На юге России – зона распространения дон-сурского, степного и верхнеокского типов. Для них характерны южноевропеоидные признаки: потемнение пигментации и сильный рост бороды.

Центральный тип (в прошлом территория раннего Московского царства) учеными признан генерализирующим – занимающим срединное положение между южными и северными популяциями.

В целом антропологи убеждены, что различия между этими типами не носят принципиального характера, обнаружить их удалось, лишь обработав огромный массив данных.