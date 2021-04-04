С тем, что римляне любили секс, спорить не будет никто. Всем отлично известны фривольные мозаики погибшей Помпеи, откровенные статуи и литературные памятники античного периода, в которых жители империи четко давали понять, что интим в их жизни играл далеко не последнюю роль. Римская знать прославилась своими оргиями, подробности которых могут смутить режиссера современного порнофильма, а императоры, вообще, ни в чем себе не отказывали, давая волю самым необычным сексуальным фантазиям.

Хорошо известна шутка о том, что секс придумали греки, а заниматься сексом с женщинами – римляне. На самом деле это не совсем шутка, так как известно, что вся жизнь знатного римлянина была неразрывно связана с сексуальным опытом в самых разных его проявлениях.

Главе семейства подчинялись все, начиная от рабов и заканчивая домочадцами. Хозяин имел полное право распоряжаться всеми аспектами их жизни и в том числе самыми интимными. Известны случаи, когда представители знати одалживали своих жен друзьям, как это сделал видный политик Марк Порций Катон Младший. Друг попользовался супругой Марка и, как ни в чем не бывало, вернул ее мужу.

У свободного гражданина вообще не было ограничений в плане секса, кроме одного. Уважающий себя римлянин не должен был оказаться в пассивной роли, а остальное все допускалось. Считалось, что пассивный гомосексуалист позорит себя, свой род и весь Рим, а это делало мужчину изгоем.

При этом демонстрировать свою любовь перед всеми считалось делом недостойным и даже самые пламенные любовники старались избегать публичной демонстрации чувств. Из-за этого правила пострадал поэт Овидий, посмевший воспеть свою любимую в стихах. Литератора за это выслали из Рима на длительный срок. Любить нужно было дома – это считалось делом сугубо личным и недостойным демонстрации.

Эстетствующий психопат Нерон

Императором Нерон Агенобарб стал в 17 лет благодаря поддержке триумвирата. Юноша особо не вникал в тонкости управления государством, отдав это хлопотное дело на откуп своей матери Юлии Агриппине, философу Сенеке и префекту преторианцев Бурру.

В отношениях с женщинами распутный владыка Рима был жестким и беспринципным. Одна из его любовниц, знатная матрона Маллония, отказалась участвовать в изощренной оргии сластолюбца. Оскорбленный этим Тиберий совершил подлость, оклеветав женщину и отдав ее под суд. Он сам присутствовал на заседании и лицемерно спрашивал бывшую возлюбленную о том, не жалеет ли она о своем отказе. К слову, сломать Маллонию старому сатиру не удалось и она напоследок обозвала его «вонючим старым козлом», породив этим в народе множество шуток.

Оргия Тиберия на острове Капри. Художник Генрих Семирадский

В своих «Анналах» Тацит с отвращением описывает забавы императора на острове Капри. Чем старше становился правитель, тем больше он отдавал предпочтение мужчинам, причем выбирал для своих развлечений не просто симпатичных юношей, а отпрысков самых влиятельных аристократических семей.

В том случае, если молодые люди отказывались от приглашения сластолюбца посетить остров разврата, то слуги императора принуждали их к этому силой, иногда попросту похищая.

Умер Тиберий, как и положено, не своей смертью, хотя версии о причинах его смерти расходятся. Одни историки утверждают, что его задушил Калигула, другие говорят про отравление. Также есть версия, что ненавидящие императора приближенные просто уморили его голодом, когда Тиберий заболел лихорадкой и не мог самостоятельно передвигаться.