Ядовитый захватчик

Крушение надежд

Во второй половине 1940-х СССР нужно было срочно восстанавливать экономику после Второй мировой войны и искать дешевый и быстрый способ прокормить скот. Тогда лучшим вариантом сырья для производства силоса показался борщевик Сосновского: он довольно неприхотлив, богат протеином и витаминами и к тому же быстро растет. Неоспоримым преимуществом оказалась и дешевизна: борщевик было проще возделывать, чем другие традиционные кормовые культуры, например кукурузу.

День триффидов

Война с оккупантами

Однако предложения по переработке борщевика пока не встретили широкого одобрения, растение проще уничтожать. Успешная борьба с борщевиком Сосновского для России пока скорее исключение, чем правило. Но сейчас проблема хотя бы стала получать широкую огласку, тогда как лет пять назад на оккупацию борщевиком никто не обращал особого внимания. Наука не нашла глобальных способов справиться с ядовитым сорняком — помочь могут избирательные гербициды, которые уничтожали бы только борщевик, но таких пока нет. Действующих мер недостаточно в силу их слабой эффективности, однако затягивать с решением проблемы в общероссийском разрезе явно не стоит — в противном случае борщевик рискует стать главной сельскохозяйственной культурой страны.