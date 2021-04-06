Ядовитый захватчик

Несмотря на всю опасность борщевика, из него можно извлечь гигантскую пользу. В сорняке много эфирных масел — необходимое сырье для парфюмерной и медицинской промышленности, растение также богато
целлюлозой, из которой можно производить картон. Кроме того, борщевик может стать источником древесного угля и биотоплива: из растения можно производить биоэтанол — дешевое и экологически чистое моторное топливо. С гектара можно получить
до 25 тысяч литров, для сравнения, сахарный тростник и сахарная свекла позволяют производить соответственно 4,5 и 5 тысячи литров биоэтанола с гектара. Также борщевик может стать сырьем для производства биоразлагаемого пластика и композитных материалов. А сотрудники Института комплексного освоения недр РАН
считают, что спиртовой экстракт из борщевика помогает
извлекать золото из руды.