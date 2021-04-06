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Ядовитый захватчик

Lenta.ru
2 часа назад
Советский Союз возлагал большие надежды на борщевик, он должен был накормить скот, но превратился в главный сорняк современной России. На искоренение борщевика, сок которого опасен для здоровья человека, тратятся миллионы рублей, но он все равно вырастает вновь. Борщевик захватил обширные территории страны и стал бедствием для полей, но мог бы приносить огромную пользу. Из него можно получать целлюлозу, эфирные масла и биотопливо. Укроп на стероидах — в материале «Ленты.ру».
Ядовитый захватчик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крушение надежд

Во второй половине 1940-х СССР нужно было срочно восстанавливать экономику после Второй мировой войны и искать дешевый и быстрый способ прокормить скот. Тогда лучшим вариантом сырья для производства силоса показался борщевик Сосновского: он довольно неприхотлив, богат протеином и витаминами и к тому же быстро растет. Неоспоримым преимуществом оказалась и дешевизна: борщевик было проще возделывать, чем другие традиционные кормовые культуры, например кукурузу.
Растение активно культивировалось, его завезли в разные регионы, и оно постепенно начало захватывать территории. Борщевик, раз попав на поля, стал распространяться и занимать все свободные пространства вокруг и вдоль дорог и далее в лесополосах. Особенно быстро процесс пошел в начале 1990-х годов, когда после развала СССР поля и сельскохозяйственные угодья были заброшены. Спустя 15-20 лет борщевик Сосновского стал настоящим бичом территорий России и бывших республик СССР. Сложнее всего приходится России: по разным оценкам, сейчас им заросло от 20 до 40 процентов сельскохозяйственных угодий в стране, теперь борщевик растет даже в Арктике.
Борщевик Сосновского очень опасен, каждый год от него страдают сотни россиян, десятки — попадают в больницы с сильнейшими поражениями кожи. Борщевик содержит фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги он вызывает при соприкосновении с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на пораженных участках кожи возникает ожог второй степени, особенно опасно попадание сока растения в глаза, это может закончиться слепотой. Чаще всего от борщевика страдают дети. Еще фуранокумарины стимулируют выработку гормона эстрогена, поэтому борщевиком нельзя кормить скот. У коров может пропасть молоко, развиться бесплодие. Выявлено и мутагенное воздействие сока борщевика: он способен вызывать грубые нарушения структуры хромосом, а также угнетает деление клеток.

День триффидов

Борщевик был предоставлен сам себе десятилетиями, и теперь оккупирует все большие территории страны. За ситуацией наблюдают и западные СМИ, сравнивая засилье борщевика в России с захватом страны ядовитыми пришельцами. Только в 2015 году он был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры. С тех пор в России с ним ведется борьба, но назвать ее активной пока нельзя. Недавно сообщество «Антиборщевик» показало карту распространения растения: сложнее всего ситуация складывается в Московской, Ленинградской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Татарстане.
На истребление борщевика каждый год тратятся миллионы рублей, но особого эффекта это все равно не приносит. Сорняк продолжает расти: одно растение борщевика Сосновского дает от 20 до 100 тысяч семян. Во многом распространению способствуют сами люди. «Когда очаг или материнское растение, с которого осыпаются и прорастают семена, находится на лесной опушке или в центре луга, скорость роста этого очага составляет четыре-пять метров в год. Но, если очаг подошел к дороге, скорость расселения возрастает многократно и составляет уже сотни метров в год», — объяснила эксперт Центра охраны дикой природы Людмила Волкова. Распространение семян идет быстрее из-за сильных потоков воздуха, которые создают проезжающие машины.
Борьбу с сорняком осложняет и отсутствие централизованного подхода, каждый регион разбирается с проблемами самостоятельно и точечно. Например, перед ЧМ-2018 в Подмосковье от борщевика зачистили дороги вдоль маршрутов проезда футбольных команд, но это решило проблему только на время.
За зачистку ответственны слишком много ведомств. Муниципальные земли от растения очищают коммунальные и дорожные службы. На сельскохозяйственных землях за ликвидацию борщевика отвечают собственники сельхозземель или арендаторы, на землях населенных пунктов — органы местного самоуправления, на участках вдоль дороги — Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на землях, находящихся в собственности Московской области и муниципальных образований — Министерство имущественных отношений. Комитет лесного хозяйства отвечает за земли лесного фонда, а земли под линиями электропередачи и вдоль газопроводов — зона ответственности Министерства энергетики. Владельцы частных участков и собственники земель должны устранять опасный сорняк своими силами.
В одном из самых зараженных регионов — Подмосковье — за борщевик на земельных участках ввели штрафы. Только за прошлый год они составили 220 миллионов рублей. Но они не покрыли затраты: на борьбу с сорняком выделили 350 миллионов. Наказывать за борщевик начали и в Москве. С 2021 года штрафы для собственников земельных участков за борщевик для обычных людей составили 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.

Война с оккупантами

Вырубают борщевик весной и затем еще через три недели удаляют молодую поросль. Главное — не дать созреть семенам, которые разносит ветер. Но чаще всего сорняк прорастает снова. «Бывает, что фермер обработал свой участок, обочину обработали дорожные службы, у леса обработало лесное хозяйство. А маленькая полоса между лесом и шоссе ничья. Фермер, лесное хозяйство считают, что они не должны тратить на это деньги, силы. А чья это полоса? Тут сантиметром надо мерить, чтобы штрафовать. В итоге семена с ветром перелетят через шоссе к тому же фермеру, и он будет иметь через год, через два опять ту же самую проблему», — объяснила сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина.
В некоторых случаях война идет успешно, но это скорее исключение. Показательный пример — Кургальский заказник в Ленинградской области. Там ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова придумали способ остановить распространение сорняка. По заказнику частично проходит строящийся газопровод «Северный поток-2», его оператор — компания Nord Stream 2 — и озаботился проблемой. Борщевик там уничтожают вручную, практически без применения техники и химикатов. Если на относительно небольшой территории заказника такой метод и может быть эффективным, распространить его на всю страну с ее гигантскими территориями явно нельзя.
До 40 процентов сельскохозяйственных угодий в России заросло борщевиком
Предложений, как избавиться от борщевика, в России много: от использования труда должников по алиментам до привлечения дронов и наземных беспилотников с искусственным интеллектом. Самым простым сейчас кажется использование мискантуса — растения с обширной корневой системой, которое не даст сорняку прорасти. Теоретически такой метод может оказаться эффективнее использования химикатов, эксперименты готовятся провести под Тулой. «Мискантус за счет своей корневой системы вытесняет корневую систему борщевика, этот метод эффективней, чем выкашивание или применение гербицидов», — уверен председатель правления Российского центра экологической политики и культуры Михаил Буденков.
Несмотря на всю опасность борщевика, из него можно извлечь гигантскую пользу. В сорняке много эфирных масел — необходимое сырье для парфюмерной и медицинской промышленности, растение также богато целлюлозой, из которой можно производить картон. Кроме того, борщевик может стать источником древесного угля и биотоплива: из растения можно производить биоэтанол — дешевое и экологически чистое моторное топливо. С гектара можно получить до 25 тысяч литров, для сравнения, сахарный тростник и сахарная свекла позволяют производить соответственно 4,5 и 5 тысячи литров биоэтанола с гектара. Также борщевик может стать сырьем для производства биоразлагаемого пластика и композитных материалов. А сотрудники Института комплексного освоения недр РАН считают, что спиртовой экстракт из борщевика помогает извлекать золото из руды.
Однако предложения по переработке борщевика пока не встретили широкого одобрения, растение проще уничтожать. Успешная борьба с борщевиком Сосновского для России пока скорее исключение, чем правило. Но сейчас проблема хотя бы стала получать широкую огласку, тогда как лет пять назад на оккупацию борщевиком никто не обращал особого внимания. Наука не нашла глобальных способов справиться с ядовитым сорняком — помочь могут избирательные гербициды, которые уничтожали бы только борщевик, но таких пока нет. Действующих мер недостаточно в силу их слабой эффективности, однако затягивать с решением проблемы в общероссийском разрезе явно не стоит — в противном случае борщевик рискует стать главной сельскохозяйственной культурой страны.
Истории,Людмила Волкова,Минтранс РФ,РАН,Минэнерго,Lenta.ru,
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