Виновна ли жена Чапаева в его гибели

Не берите жен на фронт

Расплата за измену

По одной из версий, именно вторая жена В.И. Чапаева после того, как ее застали с любовником, из мести погубила его. Данную точку зрения высказала в своем интервью журналисту АиФ дочь Василия Ивановича Чапаева – Клавдия. Как утверждала пожилая женщина, обстановка на фронте была очень сложная и В.И. Чапаев постоянно пропадал в штабе, не уделяя достаточного количества времени жене. Не удивительно, что заскучавшая без мужской ласки женщина вскоре закрутила роман с начальником артиллерийского склада дивизии Георгием Живоложиновым. О романе знали все кроме мужа. Тем не менее, однажды, как в плохом анекдоте, В.И. Чапаев в неурочное для себя время неожиданно зашел домой. Спальня оказалась заперта, а из-за двери доносились характерные звуки любовных утех. Разозленный командир дивизии попытался сломать дверь, но та не поддалась.