Виновна ли жена Чапаева в его гибели

История, рассказанная дочкой В.И. Чапаева, выглядит, логично, но достаточно странно. При этом удивительнее всего выглядит то, откуда Клавдия узнала о предательстве ее отца Пелагеей. Факт измены она видела лично, но проследить поход мачехи к белогвардейцам маленькой девочке было явно не под силу. Оказалось, что, несмотря на разрыв с мужем и скорую гибель Чапаева, Пелагея не бросила его детей от первого брака, продолжая воспитывать их как родных. Лишь спустя несколько лет, по словам Клавдии, мачеха сама рассказала ей о том, что предала отца, передав данные о расположении войск в дивизии белым. Девушка поверила мачехи. После громкого скандала она написала письмо Надежде Крупской
с просьбой наказать Пелагею и ее любовника. От супруги В.И. Ленина письмо дочери В.И. Чапаева попало в ГПУ. Однако, когда пришел ответ, оказалось, что компетентные органы и рады бы восстановить справедливость, но не имеют для этого никакой возможности. Пелагея, к этому моменту сошла сума и суду не подлежала, а ее любовник Живоложинов уже отбывал десятилетний срок в лагерях.