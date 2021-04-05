Найден ключ к тайне сокровищ знаменитого пирата

Кладоискатель Джим Бейли (Jim Bailey) выдвинул теорию, которая объясняет исчезновение знаменитого пирата Генри Эвери. Об этом сообщает Associated Press.

Бейли обнаружил в американском штате Род-Айленд йеменскую монету, которая была изготовлена в 1693 году. Другим кладоискателям удалось отыскать на востоке США еще несколько арабских монет того же периода. 10 монет нашли в Массачусетсе, три — в Род-Айленде, две — в Коннектикуте и еще одну — в Северной Каролине.

Бейли полагает, что монеты принадлежали Генри Эвери или членам его команды. Пираты бесследно пропали в 1696 году, когда на них была объявлена охота. Ни самого Эвери, ни сокровищ, которые он похитил, так и не нашли. Арабская монета с Род-Айленда может стать ключом к разгадке его тайны.

В 1695 году Эвери и его люди напали на корабли падишаха Империи Великих Моголов, возвращавшиеся в Индию после паломничества в Мекку. Пираты несколько дней пытали, насиловали и убивали пленных, а потом скрылись с золотом и самоцветами на десятки миллионов долларов.

В результате нападения Англия оказалась на пороге войны с Великими Моголами. Чтобы уладить международный скандал, Тайный совет Англии и Британская Ост-Индская компания объявили огромные награды за голову Эвери. Несмотря на это, пират сумел ускользнуть.

По версии Бейли, после нападения на корабли падишаха Эвери направился на Багамы, а оттуда — в Новую Англию. Чтобы избежать внимания властей, пират выдавал себя за работорговца. Для правдоподобия он еще в пути поменял корабль, остановился на острове Реюньон и похитил несколько десятков местных жителей, чтобы продать их в рабство.

Бейли ссылается на документы, из которых следует, что в 1896 году в Род-Айленд прибыло судно под названием «Морской цветок», везущее около 50 невольников. Это, по его мнению, и был новый корабль знаменитого пирата. У арабской монеты из Северной Каролины также есть объяснение: по некоторым сведениям, там сошел на берег кто-то из членов команды Эвери.