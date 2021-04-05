Самый нелепый побег из СССР: как два студента угнали самолёт

Подготовка преступления

Николай Гилев слетал на разведку в Краснодар. В преступный замысел молодых людей входил угон самолета, перелет через Черное море в Турцию и намерение просить политическое убежище в США. Преступление наметили на 27 октября 1970 года. Чтобы избежать возможных жертв, молодые люди приобрели на нужный им рейс три билета. Два для себя и один для несуществующего пассажира с ребенком. Таким образом, в самолете должны были оказаться только пилот и двое угонщиков. Однако в самый последний момент в планы злоумышленников вмешалась сама судьба. В кассе аэропорта заметили, что регистрацию прошли только два человека, и продали билет на свободное место спешившему в Краснодар Юрию Дербеневу.

Побег

Едва самолет поднялся в воздух с аэродрома «Морава» в Керчи, угонщики приняли решение действовать по обстановке не взирая на присутствие третьего пассажира. На голову пилоту был наброшен мешок, а Юрий Дербенев под угрозой ножа оказался крепко связан веревкой. Угонщики заставили пилота отдать им штурвал, направив воздушное судно в сторону Турции. Правда, злоумышленники быстро сообразили, что самостоятельно долететь до Турции у них не получится. Под угрозой расправы молодые люди заставили пилота вернуться к управлению самолетом, взяв курс на Синоп. Перелет прошел удачно. Воздушное судно совершило посадку на военной базе США. При этом необходимо отметить, что как впоследствии отмечали следователи, серьезных поводов для побега у Виталия Позднеева и Николая Гилева не было. Они оба были из приличных семей и обладали многими материальными благами, которые не могли себе позволить другие студенты Советского Союза: дорогой одеждой, магнитофонами, мотоциклами. На преступление их толкнул обычный авантюризм и желание шикарной жизни, которая, как думали студенты, ждала их с распростертыми объятиями, едва они пересекут границу СССР. Самое интересное, что молодые люди и до своего воздушного побега пытались бежать из страны, но безуспешно. Николай Гилев неудачно пробовал стать участником океанографической экспедиции. В свою очередь Виталий Позднеев, за год до угона самолета пробрался на теплоход «Армения» следующего в Турцию. Возможно, он и достиг бы вожделенного берега, но оказалось, что у него морская болезнь. Студент был вынужден сойти на берег в Одессе. Была и третья совместная попытка достигнуть Турции на круизном лайнере, но злоумышленников обнаружил матрос, и они бежали.