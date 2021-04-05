Самый нелепый побег из СССР: как два студента угнали самолёт

Первое, что ощутили угонщики после приземления, было страшное разочарование. Их никто не бежал встречать с цветами и не предлагал каких-либо дивидендов за побег из СССР. Разумеется, о беглецах писали турецкие, европейские и американские газеты, но достаточно вяло, поскольку молодые люди не были, ни шпионами, ни деятелями культуры или учеными. Двое студентов из Керчи на Западе не были никому интересны. Вместо казино, женщин, дорогих ресторанов и иных атрибутов шикарной жизни Виталия Поздеева и Николая Гилева ожидал лагерь для перемещенных лиц, барак и мизерное пособие. Это было совсем не то, на что они рассчитывали, решаясь на свою авантюру. С ними, правда, провели беседу представители разведки НАТО
. Однако как только выяснилось, что студенты ничего не знают о военных объектах СССР, расположенных в Крыму, интереса к ним больше не проявляли. Пока горе угонщики ждали визы в США, им передали письма родных с просьбой вернуться домой. Разочарованные холодным приемом на Западе, молодые люди в ответных письмах заявили, что раскаиваются в содеянном и готовы вернуться. Спустя девять месяцев после угона самолета Виталий Поздеев и Николай Гилев через советское консульство в Турции были успешно переправлены на родину. Тем не менее, власти не простили беглецов, предав их справедливому суду. За угон воздушного судна студенты получили 10 и 12 лет колонии. Отбыли они свое наказание «от звонка до звонка». При этом гражданские рейсы легких Чехословацких самолетов спустя несколько лет после преступления студентов отменили из-за многочисленных попыток их угона.