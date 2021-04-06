Зачем в СССР входные двери обивали дерматином

Те, кто застал эпоху СССР и 90 е годы хорошо помнят классику советского дверного дизайна – дерматиновую обивку. Вариантов исполнения было огромное множество, начиная от примитивных, из дешевого материала с креплением гвоздиками по периметру дверного полотна и заканчивая эффектными объемными работами с наполнителем, из дорогого импортного материала. В чем секрет всесоюзной популярности этого способа отделки дверей?

Одни граждане украшали дверь только снаружи, другие еще и с внутренней стороны. Обивкой щеголяло подавляющее большинство входных дверей и лишь отдельные оставались в скромном первозданном виде или украшались иными способами, например, деревянными рейками.

На первый взгляд, могло показаться, что все дело в моде и утонченном чувстве прекрасного, но не спешите делать выводы. Советский человек всегда действовал, в первую очередь, руководствуясь практическими соображениями, а уж потом всеми остальными.

Дерматин с расположенным под ним поролоновым или даже ватным наполнителем служил отличной тепло- и шумоизоляцией. В СССР делали не слишком хорошие двери, которые неважно защищали жилище от холода и посторонних звуков.

Кроме этого, через щели в квартиру попадал из подъездов сигаретный дым, а в высотных домах еще более неприятный запах из мусоропровода. Дерматин с утеплителем закрывал щели, защищая скромное жилище советского гражданина от миазмов.

Между гвоздиками нередко натягивали дерматиновые ремешки или струны, чтобы придать входу в «хрущевский» или «брежневский» чертог дополнительный шик. В сочетании с дверной ручкой «под бронзу» этот дизайн смотрелся на все сто. Кстати, иногда излишне броская дверь становилась наводкой для квартирных воров, которые отлично разбирались в нюансах «дверной иерархии».