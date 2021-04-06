Как советские бойцы уничтожали душманов под землёй

«Боевые кроты»

Взрывчатка для "подземных партизан"

Советские военнослужащие с первых дней своего нахождения в Афганистане, как и их предшественники, столкнулись с развернувшимися против них масштабными боевыми действиями подземных мстителей. Советские солдаты в долгу не остались. Едва увидев характерную дыру в земле, они забрасывали ее гранатами и взрывчаткой. Впрочем, нередко проявляя благородство, военные предварительно предлагали находящимся в шахте афганцам выйти на поверхность и сдаться. В ответ, как правило, неслась отборная брань и автоматные очереди. Хорошо, если выход из кязира в данной местности был один. В противном случае можно было получить пулю в спину из-за соседнего куста.

Кроме того война против подземных партизан имела и свои побочные эффекты. Подрыв кязиров чаще всего сопровождался уходом воды из данного колодца. Крестьянам становилось нечем поливать поля, и они пополняли ряды моджахедов. В итоге советским военнослужащим пришлось разрабатывать особую специальную схему по подрыву многоэтажных подземных убежищ моджахедов. В том случае если взрывчатку опускали в колодец и подрывали ее на самом дне, нужного эффекта не было. Сила взрыва уходила вертикально вверх, а афганцы прятались в это время в боковых проходах. Чтобы добиться нужного результата подрыв колодцев - подземных ходов происходил следующим образом. Взрывали одновременно два заряда. Один на дне шахты, а второй у выхода из нее. Таким образом, две направленные друг против друга взрывные волны создавали в шахте высокое давление и уходили в горизонтальные коридоры, убивая в них все живое. Данная тактика быстро дала свои результаты. Многие из потенциально опасных колодцев были уничтожены. Первой в колодец бросали разрывную гранату, а затем предлагали моджахедам выйти. Если они отказывали, производился подрыв кизяра. Как вспоминают ветераны боевых действий в Афганистане, на уничтожение одного колодца глубиной двадцать метров уходило около трех минут. Зрелище было впечатляющим. После одновременного подрыва одновременно двух зарядов из того, что оставалось от колодца, будто из вулкана летели высоко в воздух камни и комья земли. После взрыва осуществлялось прочесывание тоннелей. В них спускался солдат с автоматом, к дулу которого скотчем был примотан фонарик, и осторожно двигался по тоннелю, стреляя во все движущиеся предметы. Данная тактика позволила в предельно короткие сроки покончить с подземными партизанами.