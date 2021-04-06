Как советские бойцы уничтожали душманов под землёй

Одной из особенностей боевых действий в Афганистане оказалось наличие разветвленной сети многоярусных подземных тоннелей, существующих практически около каждого крупного сельского населенного пункта. Скрываясь под землей, афганцы могли по нескольку дней находиться в засаде, а затем, появляясь, подобно «черту из табакерки» поливать советских солдат огнем из автоматов. При этом специально моджахеды подземные ходы некогда не рыли. Как утверждали местные жители, многие из разветвленных тоннелей, существовали в этой стране со времен походов Александра Македонского
. Исторически кязиры, как называли подземные проходы афганцы, играли роль колодцев, по которым местные жители добирались до грунтовых вод. Афганистан страна горная, засушливая и чтобы пробиться к воде колодцы порой достигали глубины 50 метров. Воду выбирали, и она уходила еще глубже. Так на протяжении веков было вырыто множество колодцев соединенных для удобства подземными ходами. Не удивительно, что во время многочисленных войн, которые велись на территории Афганистана, местные жители активно использовали колодцы в военных целях.