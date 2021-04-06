Как отметил Николай Дроздов, он редко бьет животных, но тут дал палкой крокодилу по зубам.

Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он известный общественный деятель и пропагандист охраны природы.