«Там было маленькое озеро, в котором жили крокодилы. Они лежали как бревна. Я сходил в питомник и спросил, чем можно накормить крокодилов, чтобы их расшевелить. Мне дали дюжину крыс для кормления. Я встал сзади оператора и начал кидать крокодилам крыс. Все лежали неподвижно, но только увидели крысу, как сразу зашевелились. Реакция у них потрясающая. Вторую крысу я бросил поближе. В итоге крокодилы к берегу приплыли. Один прямо на нас пополз. Оператор при этом, как стоял, так и снимал».
«Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук. У них зубы без корней. Через две недели новые вырастают»,