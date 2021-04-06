Кто постоянно звонит вам и сбрасывает

Многие люди сообщают, что в последнее время их стали чаще донимать звонки со сбросом. Он длится две-три минуты, а потом на другом конце провода сбрасывают. Иногда, если человек все-таки подходит, то итог остается такой же — тот, кто звонил, сбрасывает. "Рамблер" рассказывает, кто на самом деле звонит и сбрасывает.

Деньги за эти звонки у абонентов не взимаются, но постоянный дозвон оказывается неприятным для людей. Существует несколько вариантов ситуаций, при которых происходит дозвон.

Набор клиентской базы

Такой дозвон, как правило, производит робот. Его задача заключается в том, чтобы проверить, идет ли человек на контакт. Если вы отвечаете или перезваниваете, то ваш номер автоматически попадает в клиентскую базу. Позднее ее могут использовать для перепродажи компаниям, которые будут присылать вам сообщения и рассказывать об акциях или мошенникам.

Воры

Если звонок поступает на домашний телефон, то это могут быть воры, которые проверяют, живет ли кто-то в вашей квартире. Очень часто домушники примечают какое-то определенное жилье, а потом "обрабатывают" его. Например, они могут положить бумажку в дверной проем, а потом смотреть, открывали ли дверь. Еще одним способом является дозвон. Так они проверяют, в какое время дня в доме есть люди, и есть ли они вообще.

Мошенники