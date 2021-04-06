Как российская семья 30 лет жила без документов

В то время как одни люди бережно хранят все документы и, не медля, восстанавливают утерянные в случае пропажи, другие умудряются десятилетиями жить без них. Подробнее о семье из Улан-Удэ, которая решила не обременять себя бумагами - в материале "Рамблера".
60-летний дедушка, 59-летняя бабушка, 36-летняя мать и трое ее дочерей 16, 13 и трех лет долгие годы жили без российских документов. Только у бабушки нашелся паспорт советского образца, а у детей - справки из роддома. Об этом сообщает "МК".
Социальные службы узнали о семье, когда старшей дочери понадобился паспорт для регистрации на Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают в девятом классе.
"Мама принесла нам заявление с просьбой посодействовать в выдаче паспорта старшей девочке. Бывает, что люди теряют документы и придумывают какие-то истории, чтобы штраф не платить. Поэтому я сразу запросила информацию в загсе. Там сказали, что они такую запись не регистрировали. В ПДН мне сообщили, что паспорт девочке не выдавался",
- объяснила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
Вскоре чиновникам удалось установить, что документов нет у всей семьи. В 1984 году бабушка не сделала свидетельство о рождении своей дочери, а затем отказалась менять советский паспорт на российский.
Отсутствие документов не помешало семье снять двухкомнатную квартиру, 36-летней женщине устроиться неофициально на работу продавцом, а ее старшим дочерям пойти в школу:
«Мама объясняла в школе, что все ее документы уничтожены после пожара, и что она их оформляет. Но дети так и продолжали учиться, ничего не менялось. Директору нужно было давно передать информацию в районную администрацию, где семьей бы занялась комиссия по делам несовершеннолетних»,
В ближайшее время прокуратура республики проверит действия администрации школы. Не исключено, что директор не требовал документов, поскольку девочки хорошо учились, а их мать регулярно посещала родительские собрания.
Патронаж также не заинтересовался семьей. Многодетная мать не получала пособий, хотя за все прошедшие годы государство могло выплатить ей около миллиона рублей.
Несмотря на инцидент, социальные службы положительно охарактеризовали семью. Сейчас всем ее членам помогают оформить документы.