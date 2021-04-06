Как российская семья 30 лет жила без документов

В то время как одни люди бережно хранят все документы и, не медля, восстанавливают утерянные в случае пропажи, другие умудряются десятилетиями жить без них. Подробнее о семье из Улан-Удэ, которая решила не обременять себя бумагами - в материале "Рамблера".

60-летний дедушка, 59-летняя бабушка, 36-летняя мать и трое ее дочерей 16, 13 и трех лет долгие годы жили без российских документов. Только у бабушки нашелся паспорт советского образца, а у детей - справки из роддома. Об этом сообщает "МК".

Социальные службы узнали о семье, когда старшей дочери понадобился паспорт для регистрации на Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают в девятом классе.

"Мама принесла нам заявление с просьбой посодействовать в выдаче паспорта старшей девочке. Бывает, что люди теряют документы и придумывают какие-то истории, чтобы штраф не платить. Поэтому я сразу запросила информацию в загсе. Там сказали, что они такую запись не регистрировали. В ПДН мне сообщили, что паспорт девочке не выдавался",

- объяснила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Вскоре чиновникам удалось установить, что документов нет у всей семьи. В 1984 году бабушка не сделала свидетельство о рождении своей дочери, а затем отказалась менять советский паспорт на российский.

Отсутствие документов не помешало семье снять двухкомнатную квартиру, 36-летней женщине устроиться неофициально на работу продавцом, а ее старшим дочерям пойти в школу:

«Мама объясняла в школе, что все ее документы уничтожены после пожара, и что она их оформляет. Но дети так и продолжали учиться, ничего не менялось. Директору нужно было давно передать информацию в районную администрацию, где семьей бы занялась комиссия по делам несовершеннолетних»,

- пояснила Ганькина.

В ближайшее время прокуратура республики проверит действия администрации школы. Не исключено, что директор не требовал документов, поскольку девочки хорошо учились, а их мать регулярно посещала родительские собрания.

Патронаж также не заинтересовался семьей. Многодетная мать не получала пособий, хотя за все прошедшие годы государство могло выплатить ей около миллиона рублей.