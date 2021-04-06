Как отчисленный из школы пятиклассник стал ресторатором

Пока одни люди тратят полжизни на поиски своего призвания, другим удается обрести его в 11 лет при довольно необычных обстоятельствах. В 2020 году учителя сказали Омари МакКуину, что он не сдаст промежуточные экзамены из-за дислексии. Отцу пришлось забрать подростка из школы. Чтобы помочь своей больной матери, британец начал готовить дома, и это раз и навсегда изменило его жизнь. Подробнее - в материале "Рамблера".

«Я регулярно лежала в больнице. Иногда меня выписывали в инвалидной коляске. Омари из режима „я просто готовлю время от времени, это мое хобби“ перешел в режим „я готовлю каждый день, чтобы тебе было легче“. У него была миссия: сделать так, чтобы я снова была здоровой»,

- поделилась воспоминаниями мать мальчика Лия.

Кулинария заинтересовала Омари еще в семь лет. Мальчик начал постепенно постигать азы, но процесс не всегда шел гладко. К примеру, какое-то время юному кулинару не удавалось приготовить даже пасту:

«Когда делал пасту, не мог получить нужную консистенцию. Макароны были то слишком мягкие, то слишком твердые».

Заметив интерес сына к готовке, отец мальчика приобрел ему несколько книг с рецептами, и вскоре Омари начал готовить изысканные завтраки, обеды и ужины. Затем подросток завел YouTube-канал Omari Goes Wild, а отец принялся готовить его к поступлению в кулинарный техникум:

«Сын расширил свой словарный запас, и я понял, что домашнее обучение действительно подходит ему больше. Вместо того, чтобы заставить его добиваться совершенства, я научил его понимать то, что он делает. Я как-то встретил учительницу Омари возле супермаркета. Она сказала, что я проделал потрясающую работу. Это было очень приятно. Когда решаешь обучать ребенка на дому, берешь на себя финансовые обязательства и не получаешь никакой помощи. Но мы были преданы делу»,

- рассказал Джермэйн.

@omarimcqueen

В 11 лет Омари написал в LinkedIn главе лондонского фудмолла Boxpark Роджеру Уэйду с вопросом, сможет ли он открыть там свой ресторан, когда станет старше. Ответ Уэйда был: «Зачем ждать? Начинай бесплатно прямо сейчас!».

Уэйд разрешил Омари на неделю открыть собственное заведение, освободив от арендной платы в тысячу фунтов стерлингов. Так 11-летний британец стал самым молодым ресторатором в мире. Он готовил вегетарианские блюда карибской кухни.