Самые обычные русские имена могут вызвать у иностранцев неожиданную реакцию, от недоумения до бурного веселья. Особенно «опасны» в этом отношении уменьшительные версии имен, которые можно особенно вольно трактовать на разных языках. Поэтому, представляясь жителю другой страны, старайтесь называть полное имя и не удивляйтесь странной реакции – возможно, вы на месте этого человека развеселились бы еще сильнее.

Катя

Общаясь с корейцами, Катям стоит представляться как Екатерина – это имя звучит для носителей корейского языка непривычно длинно и оттого внушительно. А вот Катя созвучно с их «га-тя», что означает «подделка», «фальшивка».

Света

Женское имя Светлана лучше не сокращать в Японии и Италии. В Стране восходящего солнца имя Света, скорее всего, услышат как «субета», то есть женщина легкого поведения. В Италии могут неправильно понять краткое имя Лана – оно созвучно с итальянским словом «шерсть».

Настя

В англоязычных странах с трудом понимают, как можно назвать ребенка Настя, ведь слово «nasty» означает на английском «неприятный», «противный». Поэтому вариант Анастасия всегда воспринимается в США и Великобритании гораздо лучше.

Галина

А в этом случае именно полное имя способно вызвать улыбку. Для итальянцев и испанцев «gal­li­na» – это курица. А на иврите это женское имя звучит как целая фраза – «Открой секрет».

Илья

Это простое мужское имя может удивить французов, так как, спросив имя, они услышат в ответ целую грамматическую конструкцию «il y a», то есть «имеется».

Люда

Всем Людам, отправившимся в Сербию или Хорватию, можно посоветовать не стесняться и представляться «по полной», Людмилой. Если сказать сербу или хорвату «Люда», они оторопеют или начнут хохотать, ведь это слово у них означает «безумная», «спятившая». «Луда куча» по-сербски – «сумасшедший дом».

Полина

В Италии у Полин есть целых два варианта быть непонятыми представляясь. В первом случае, «pallina» – это мяч, а во втором и вовсе все плохо – созвучное слово «pollina» переводится как «куриный помет». Испанцы могут тоже посмеяться, ведь pollino на их языке – это «осел».

Валя

Краткая версия имени Валентина для испанцев звучит как «vale», то есть «хорошо», «ладно». Это слово очень распространенное и его часто используют в телефонных разговорах.

Маша

Мария, представляющаяся в Израиле как Маша, с большой долей вероятности получит странный ответ. «Ma sha» на иврите – это «Который час?»

Ира