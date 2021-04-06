Как погибла последняя женщина-вор в законе Аглая Демидова

Как известно, женщины не могут быть ворами в законе. Исключений из правил быть не может, даже если речь идет о самой уважаемой и бывалой сиделице. Но так было не всегда и еще в середине 20 века женщин с воровским титулом можно было встретить в лагерях и тюрьмах СССР. Последней из них была Аглая Демидова – дерзкая и опытная уголовница, которую погубила любовь.

Сходка воров в законе, на которой постановили не принимать женщин в воровскую семью, состоялась в 1956 году. Решение это назревало в уголовном мире давно, но последней каплей стала история Аглаи Демидовой, трагическая, но при этом настолько романтичная, что вполне могла бы стать сюжетом романа.

Точная дата рождения Аглаи Михайловны Демидовой, как, впрочем, и место, никому не известны. Предположительно родилась она в начале 20 х годов в Москве или Подмосковье. С ранних лет будущая аристократка воровского мира занималась воровством, специализируясь на карманных кражах.

В 15 лет Аглая попалась на горячем и получила свой первый срок в колонии для несовершеннолетних. После этого Демидова еще трижды оказывалась за решеткой, в общей сложности отсидев не менее 12 лет. Красивая, дерзкая и веселая воровка вызывала у людей симпатию и умела к себе расположить. Ей было легко обирать своих жертв и находить общий язык с сокамерницами.

Уже в 30 лет Демидова была коронована и стала полноправным членом воровской семьи. Слово Аглаи имело в уголовном мире большой вес, а мужчины-воры безраздельно ей доверяли и охотно брали на дело. Получив высокий статус в криминальном мире, воровка сменила специализацию и вместо карманных краж начала совершать с подельниками налеты на магазины, кассы и квартиры.

Очевидно, она потеряла квалификацию карманника, занимаясь крупными «делами». Как-то раз, решив вспомнить былое, Аглая залезла на рынке в карман к прохожему и была поймана за руку. Рассеянный зевака в картузе и очках с толстыми стеклами оказался опытным оперативником, охотившимся на карманных воришек.

Так как судимостей у Демидовой было предостаточно, ей, как рецидивистке, дали по полной – 10 лет лагерей. Для любого человека такой срок – трагедия и крах всей жизни, но для вора в законе – всего лишь смена обстановки. Авторитетные уголовники в заключении не работают и не испытывают нужды, пользуясь деньгами и продуктами других зеков, как своими собственными.

Но в этот раз Аглая Демидова очень не хотела сидеть, так как на воле у нее остался возлюбленный. Эта страсть и стала для уголовницы роковой, приведя ее к бесславному концу, а эпоху женщин-воров к закату. Чтобы сократить срок, женщина стала любовницей лагерного врача. Тот обещал помочь Аглае, выдав «липовую» справку о туберкулезе в тяжелой форме, которая позволила бы преступнице сменить лагерный барак на больницу, а затем и вовсе выйти на свободу.

План был хорош и имел все шансы на успех, если бы о связи Аглаи и врача не узнали другие заключенные. Так как любой представитель лагерного персонала, даже медик, считался представителем власти, поступок Демидовой был непростительным. На лагерной сходке авторитетов было решено «спросить» с нарушительницы – лишить Демидову воровского титула, а затем казнить по воровским законам.

Убрать провинившуюся поручили опытной в поножовщине уголовнице Верке Корме, которая напала на Демидову с заточкой. Но Аглая не зря проходила свои воровские «институты» – она была готова к подлой атаке и оказала серьезное сопротивление. Сцепившихся в смертельной схватке уголовниц бросилась разнимать надзирательница, которую в пылу драки кто-то ударил заточкой в шею и убил наповал.

Виновной была «назначена» Демидова, которую тут же этапировали в поселок Таежный, где должен был состояться суд. Разумеется, ничего хорошего от этого мероприятия опытная воровка не ожидала, поэтому терять ей было особо нечего. По дороге Аглая пропала вместе с конвоиром, а спустя несколько часов поисков чекиста нашли в тайге с перерезанным горлом.

Вероятнее всего, женщина воспользовалась своим обаянием и предложила своему стражу сеанс любви, после чего оба отстали от колонны и уединились в лесу. Так или иначе, нарушение устава стоило «вертухаю» жизни, а Демидова подалась в бега. Но ослепленная любовью женщина совершила ошибку, отправившись прямиком в Подмосковье, к своему возлюбленному, уголовнику Тимофею по кличке Жиган.

Где пешком, где на попутках, а где и в товарных вагонах, Аглая пересекла за несколько месяцев огромную страну и явилась перед удивленным кавалером. Но воровское радио работает иногда не хуже телеграфа и Жиган знал, что его пассия приговорена сходкой к смерти. У него было два выхода – разделить судьбу возлюбленной и стать вечным изгоем, на которого охотятся, или привести приговор в исполнение.

Жиган смалодушничал и выбрал второе. После радостной встречи и застолья с разговорами, он подло всадил Демидовой нож в спину. Но это лишь один из вариантов смерти легендарной воровки. Известный писатель и знаток преступного мира Варлам Шаламов утверждал, что романтическая история любви и предательства – не более чем тюремная байка.

На самом деле Аглая так и не смогла выбраться из тайги после дерзкого побега, была схвачена конвоем и после скорого суда расстреляна в поселке Таежном. При любом исходе этой истории жизнь Демидовой оборвалась, а ее проступок стал причиной той самой «исторической» сходки 1956 года.