Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете.

Копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам — отрицательные.

Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить. Перед тем как поверить тому или иному отзыву, проверьте их по некоторым факторам.

Во-первых, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за 1–2 дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания.

Стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему.

Обращайте внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии.

Не верьте слепо тем отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного.

Будьте бдительны, если вы видите на странице только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой.

Не упускайте из виду тот факт, что создатель заказного отзыва может писать много текстов каждый день и на самые разные темы. Таких наемных работников можно отследить: посмотрите на их профили, если это возможно. Настоящие люди оставляют отзывы нерегулярно.

Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании.

Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский считает, что этот вспомогательный чек-лист в настоящее время действует далеко не всегда. По его словам, сейчас компании работают на «позитивный шум» вокруг своего бренда.

— На один негативный честный отзыв будет написано десять фейковых хвалебных — это чистой воды манипуляция потребительским мнением, — заключил эксперт.