Донские казаки: почему они воевали против русских

Все привыкли считать, что казаки были самыми лояльными «слугами царю и Отечеству». Такой стереотип сложился под влиянием двух веков истории Российской империи.

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Вольная держава на Дону

Изначально казачество было не государственным сословием, а свободным народом степей, создавшим свои независимые государства, основанные на древнерусских (и – шире – древних индоевропейских, «варварских») традициях народоправства. Все должностные лица казаков были выборными снизу доверху, а важные дела решались сообща на собрании всех вооружённых мужчин-казаков – Войсковом Круге.

Казаки давали убежище беглым крепостным крестьянам и холопам, не платили никому налогов, подчинялись только своим выборным властям, самостоятельно вели внешнюю политику, в том числе и с московскими царями, держали себя с ними как самостоятельная держава. Самой большой и организованной казачьей общиной было Всевеликое Войско Донское. Время от времени между ним и Россией происходили вооружённые конфликты, вызванные настойчивым стремлением Москвы подчинить себе казачью военную силу и заставить её служить интересам царской власти, обеспечить интересы российских феодалов-крепостников требованием выдачи беглых.

Если монархи считали, что предназначение казаков это служба, то казаки всегда воспринимали пограничную службу России, Литве и Польше как результат вольных договоров. И если монархи не исполняли каких-то условий соглашения о найме на службу, то казаки считали себя свободными от него.

XVI столетие

Днём создания Донского казачьего войска считалось 3 января 1570 года. Этим днём датируется первая жалованная грамота царя Ивана IV донским казакам. Но это показывает, что донское казачество в то время уже существовало как сильное независимое государство. На его существование указывают документы московского правительства ещё с начала XVI века. Донские казаки были вольными союзниками Москвы при завоевании Казани и Астрахани в 50-е годы XVI века, их отряды участвовали в охране новых восточных границ Московского государства, в освоении Урала купцами Строгановыми, в завоевании Сибири отрядом Ермака. Выходцы с Дона положили в 1557 году начало основанию казачьего войска на Тереке.

В 1584 году донские казаки впервые присягнули на подданство московскому царю (Фёдору Ивановичу). Однако понимание присяги было совершенно разным. Если для Москвы оно означало признание безусловного повиновения царю, то казаки воспринимали это как клятву в исполнении условий двустороннего равноправного договора между Доном и Москвой. И собственные порядки Донского войска, и право казаков отказаться от верности царю, если тот не исполняет своих обязательств по соглашению, были незыблемыми в сознании донцов.

Война с Москвой в Смутное время

Крупнейшая война между Доном и Москвой разгорелась в Смутное время начала XVII века. Собственно, казаки не выходили формально за рамки присяги. Поводом для выступлений против московской власти стало явление самозванцев и убеждение, что царь на Москве незаконный. Таким образом, восстание против Москвы происходило под лоялистскими лозунгами верности законному царю. Стимулом широкого участия казаков в событиях Смутного времени стало начавшееся в Московском царстве закрепощение крестьян, вызвавшее волну побегов русского сельского населения на Дон.

Ещё в 1603 году к Лжедмитрию I, когда он готовился в Польше к походу на Москву, явились посланцы от донских казаков и обещали поддержать его. Они не обманули, и две тысячи донцов под командованием атаманов Андрея Карелы и Михаила Межакова приняли участие в походе самозванца. Когда Лжедмитрий потерпел поражение от царских воевод и был вынужден временно отступить, несколько сотен донских (и запорожских) казаков укрепились в городе Кромы. Там они всю зиму 1604/05 г. выдерживали осаду против превосходившего их в десятки раз царского войска. Под сожжёнными деревянными стенами города казаки сделали земляные укрепления, соединённые между собой многочисленными ходами, устраивали засады и вылазки, и воеводы Бориса Годунова ничего не могли с ними поделать. Умелая оборона Кром казаками сыграла важную роль в успехе первого самозванца. Представительное посольство Донского войска, привезшее богатые дары, присутствовало на коронации «чудесно спасённого сына Ивана Грозного ».[С-BLOCK]

После убийства Лжедмитрия I донские казаки участвовали в отрядах, выступавших от имени нового самозванца (выдававшего себя за прежнего), а после того, как и он был убит, разбрелись по России и стали действовать кто как. Многие превратились в шайки грабителей. Но довольно значительная часть казаков сумела консолидироваться вокруг атамана Ивана Заруцкого, любовника царицы Марины Мнишек , супруги обоих Лжедмитриев.

Под руководством Заруцкого казаки уже формально восстали против российской власти после того, как московские бояре призвали царствовать польского королевича Владислава. Казаки не признали иноземного царя-католика и начали боевые действия против польских военачальников, распоряжавшихся в Москве именем законного царя. Донские казаки стали ядром русского национально-освободительного восстания против польско-литовской оккупации (как выяснилось спустя десятилетия – на погибель собственных вольностей). Вокруг казаков Заруцкого консолидировалось Первое всенародное ополчение, неудачно осаждавшее Москву в 1611 году. В 1612 году казаки помогли Второму ополчению овладеть столицей. Но тут разгорелась вражда по вопросу о престолонаследии. В результате Россия ещё целых два года опустошалась войной, и только в 1614 году царские воеводы захватили в Астрахани Заруцкого с царицей и их сыном.

Последняя война за независимость

В течение XVII века московское правительство проводило неуклонную политику подчинения Донского войска, интегрируя, путём привилегий, его верхушку в правящий класс государства. При Петре I наступление на вольности казачества приобрело невиданный прежде размах. Это совпало с очередным повальным разорением русского народа в результате «благодеяний» властей. На Дону скопилась критическая протестная масса.

Возмущение было спровоцировано сыском беглых крестьян и раскольников. Царские поисковые команды ловили людей, казнили, пытали, зверствовали, насиловали женщин и девиц. Чаша терпения переполнилась, и осенью 1707 года вспыхнуло восстание под предводительством Кондратия Булавина. Это была последняя (до начала ХХ века) война Дона за независимость. С помощью прикормленной верхушки Войска, изменившей казачьей старине, власти Петра I только в 1709 году смогли подавить восстание.