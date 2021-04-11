Как 15 кораблей застряли в Суэцком канале на 8 лет

23 марта произошла авария контейнеровоза Ever Given, которая привела к блокировке Суэцкого канала. Шестидневный коллапс мировых грузоперевозок обошелся мировой торговле в миллиарды долларов.

Эта история мгновенно приковала к себе внимание людей со всего мира и превратилась в мем. Однако немногие знают о том, что Суэцкий канал уже был заблокирован на восемь лет. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

В июне 1967 года 15 кораблей из разных стран вошли в Суэцкий канал. В это же время между Израилем и Египтом случился крупный конфликт, из-за чего вторая сторона решила заблокировать канал, дабы противник не мог им пользоваться. На входе в акваторию, а также на выходе были затоплены суда вперемешку с морскими минами.

В ходе конфликта о 15 кораблях попросту забыли. Они маневрировали в месте, которое называют Большое Соленое озеро, в ожидании разрешения, пока им не сообщили по рации, что никто никуда больше не уплывет. Так, в Большом Соленом озере оказались немцы, шведы, французы, британцы, американцы, поляки, болгары и чехи.

Поначалу никто не воспринимал ситуацию всерьез. Противостояние Израиля и Египта продлилось шесть дней. Но лишь формально: на практике страны по-прежнему "воевали", из-за чего Египет отказывалась расчищать морские пути для Израиля.

Командам заточенных кораблей было приказано ожидать разрешения ситуации. Недолго думая, матросы начали исследовать судна друг друга. Оказалось, что у норвежцев есть блестящий повар, у поляков - отличный врач, у шведов - спортзал и бассейн, а у немцев - груз свежего винограда, из которого болгары решили приготовить ракию. Палуба британского корабля оказалась такой огромной, что на ней можно было играть в футбол.

Матросы невольно оказались в лагере для взрослых: они ходили друг к другу в гости, жарили шашлыки, устраивали кинопоказы и даже организовали яхт-клуб. Но радость беззаботной жизни длилась недолго:

«Мы были в очень комфортной тюрьме. Первый месяц был как потрясающие каникулы, на второй месяц стало тяжеловато, а третий был просто ужасный»,

- вспоминал капитан польского корабля Мирослав Проскурницкий.

George Wharton

Целый год заложники Суэцкого канала прожили в режиме "скоро выпустят". Не в силах больше ждать летом 1968 во время Олимпиады в Мексике, чтобы привлечь внимание общественности к своему бедственному положению, матросы устроили Олимпийские игры Большого Горького озера.