«Сотрудница банка» рассказала о схемах обмана

Аферистка, представлявшаяся сотрудницей крупного банка, рассказала журналистам о схемах обмана и своем заработке. Ее слова публикует «Фонтанка.ру».

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В разговоре она призналась, что звонит из другой страны, где работает в комфортном офисе с графиком пять через два. Девушка Полина отметила, что стабильности в доходах нет, можно заработать семь тысяч долларов в неделю, а можно и 200 тысяч.

По словам мошенницы, только пять процентов абонентов ведутся на обман, а 95 процентов отказываются верить «сотрудникам банка». Она добавила, что сложнее всего работать с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, так как они легко распознают обман.

Полина объяснила, что аферисты отправляют сообщения с официального номера банка. Мошенница рассказала: «Захожу в ДомКлик, указываю левые данные, у меня стоит " Иванов Иван Иванович , 01.01.1998", левую электронную почту, левый город и картинка с ромашками. Вставляю ваш номер телефона, нажимаю "Отправить", и вам сейчас придет СМС с номера 900».

Зачастую, говорит она, денег на картах у россиян просто нет. «Я не знаю, что у вас произошло в России», — удивилась Полина. Мошенники также часто предлагают людям закрыть счет в официальном отделении банка, где их якобы обманывают и раздают данные.

«Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет»,

— сказала девушка.

Номера граждан попадают к преступникам из баз турфирм, служб доставки. В основном в их распоряжении имя, фамилия, отчество гражданина и город, в котором оформлялась карта.

У Полины высшее образование, раньше она работала официанткой, но после того, как не стало матери и бабушки, девушка осталась одна и денег не хватало.

«Я два месяца работаю, и на полквартиры получилось уже накопить»,

— заявила она.

В конце разговора с журналистами она призналась, что жалеет людей, расплакалась и положила трубку.