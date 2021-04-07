Рассекречены документы о работе нацистского генерала на Запад

Как уточнил в беседе с ARD историк немецких спецслужб Бодо Хехельхаммер (Bodo Hechelhammer), с началом холодной войны американские разведчики активно занимались поиском «убежденных антикоммунистов». Таким образом в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны они завербовали по меньшей мере тысячу бывших нацистов для работы против стран коммунистического блока — их особая разведывательная ценность, по мнению глав ЦРУ и ФБР, перевешивала «моральные ошибки, совершенные на службе Третьему рейху».
Также стало известно, что позднее, с 1955 года, Хубер перебрался в Мюнхен, прошел процесс денацификации, получив штраф и условный срок, и начал работать на западногерманскую разведку. Власти Австрии неоднократно направляли в ФРГ запросы на экстрадицию главы венского гестапо, родственники пострадавших пытались привлечь его к ответственности, однако все подобные попытки блокировались ЦРУ и BND.