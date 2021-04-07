Танковое противостояние у КПП «Чарли»: как едва не началась Третья мировая

На грани мира и войны

Согласно официальной историографии 27 октября 1961 года, выдвинувшись со стороны американского сектора Западного Берлина в районе КПП «Чарли» американские военные совершили попытку силой уничтожить часть фортификационных сооружений разделявших Берлин на две части. В сторону КПП с недвусмысленными намерениями выехало три джипа, за которыми следовали бульдозеры и десять танков приведенных в полную боевую готовность. Однако едва американская техника миновала пропускной пункт «Чарли» и оказалась на территории советского сектора Берлина, как из соседних улиц показались советские танки. Остановившись друг против друга, на протяжении остатка дня и всю ночь танкисты СССР и США простояли в ожидании приказа открыть огонь. В любую минуту могли начаться боевые действия, с непредсказуемым исходом вплоть до начала Третьей мировой войны. Все это время руководство двух стран вело напряженные переговоры в закрытом режиме. Утром, американская техника развернулась и без единого выстрела покинула советский сектор Берлина. При этом историки по обе стороны океана уверены, что в ту роковую ночь мир на планете держался исключительно на нервах командиров танковых экипажей с обеих сторон. Среди советских военных чаще всего выделяют командира третьего танкового батальона 68-го гвардейского танкового полка майора В.Я. Мика, под чьим командованием советские танки преградили путь американской военной технике.

Взгляд советского танкиста

В то же время, несмотря на наличие большого количества исторических материалов посвященных данному инциденту, наибольший интерес вызывает описание танкового конфликта советскими танкистами, непосредственными участниками описываемых событий. По их воспоминаниям в 16 часов 27 октября 1961 года 68-й гвардейский танковый полк был поднят по тревоге и к 22 часам выдвинулся к границе. В частности третий танковый батальон занял позицию среди руин Драматического театра Берлина, откуда впоследствии выехал навстречу американской военной технике, оказавшейся в советском секторе Берлина. В то же время если официальная историография утверждает, что как только американцы пересекли КПП, то тут же были остановлены советскими танкистами и в таком положении провели ночь, то согласно воспоминаниям наших военнослужащих, все было не совсем так. В тот момент, когда советские танкисты показались у КПП «Чарли», американские бульдозеры уже приступили к уничтожению фортификационных заграждений. Увидев советских солдат, они в панике бросили технику и на джипах скрылись в американском секторе. Вскоре они вернулись, но уже под прикрытием танков М-48, которые и простояли «дуло в дуло» напротив советских танков на Фридрихштрассе у КПП «Чарли» до утра следующего дня. Танкисты обеих сторон ждали приказа открыть огонь, но он, к счастью, так и не поступил. Причем из рассекреченных документов США хорошо известно, что у американцев был составлен подробный план боевых действий против русских в Германии, включая удары по ГДР ядерным оружием. Однако события 27 октября 1961 года у КПП «Чарли» ясно показали американцам, что СССР готов к любому развитию ситуации, и в случае применения против своих военнослужащих силы, мгновенно ответит тем же. Мало того, после провокации 1961 года, американские солдаты в Западном Берлине были отрезаны от какой-либо помощи извне, так как советская авиация блокировала аэродром «Темпельхоф». Несмотря на то, что напряженность быстро спала, еще несколько месяцев танки противостоящих друг другу сторон находились поблизости от Берлинской стены, готовые в любой момент отразить новую провокацию американцев. При этом необходимо отметить, что лишь после окончания противостояния 27 октября 1961 года многие страны юридически признали существование ГДР и установили с ней дипломатические отношения.