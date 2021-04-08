Четыре правила этикета, которые нарушают даже интеллигенты

Нас с самого детства учат вести себя вежливо в обществе. Но несмотря на это, многие продолжают нарушать правила этикета, даже не подозревая об этом. Подробнее о привычках, которые выдают невоспитанность - в материале "Рамблера".

Чокаться во время тостов

Всеобщее заблуждение состоит в том, что после произнесенного тоста необходимо услышать звон бокалов. На самом деле, согласно этикету, нужно просто поднять бокалы вверх.

Не предлагать хлеб

Прежде чем взять хлеб из корзинки, предложите его соседям справа и слева и лишь после этого берите кусок для себя. Это правило хорошего тона.

Носить сумку на правом плече

Сумка всегда должна находиться на левом плече или в левой руке, чтобы правая была свободна для рукопожатий.

Смотреть в глаза во время питья