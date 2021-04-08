Три голодных льва напали на буйвола и попали на видео

Три голодных льва в национальном парке Крюгера в ЮАР объединились для нападения на буйвола. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

50-летний смотритель парка Ян Криэль (Jan Kriel) оказался всего в нескольких метрах от дерущихся животных. Он снял произошедшее на видео.

На записи видно, как львы загоняют в угол и преследуют свою добычу, после чего нападают на нее и убивают. Один из львов спускается вниз по холму, чтобы подобраться к буйволу незамеченным.

Неожиданно жертва замечает хищника и вскакивает на ноги, отогнав льва на ближайшую скалу.

Но затем к первому льву присоединяются еще двое. Они окружают буйвола, бросаются на него и убивают.

«Мы наблюдали за буйволом, когда заметили трех львов поблизости. Хищники выглядели невероятно голодными, поэтому я знал, что нас ожидает сюрприз», — сказал Криэль.

Он отметил, что у буйвола была сломана передняя нога, поэтому он оказался легкой добычей.