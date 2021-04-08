Голландец рассказал, что его удивило при съеме квартиры в РФ

Первое, на что обратил внимание Махил – квартиру в России арендовать удобнее, нежели в Голландии. Есть ряд принципиальных русских особенностей, которых не встретишь в Нидерландах.

«Меня удивило, что квартиры для аренды в России уже готовые для жилья: все есть, не нужно делать ремонт. В Нидерландах по-другому. Моя сестра арендовала квартиру и не могла переехать, потому что надо было сделать ремонт сначала: положить ламинат, перекрасить стены, купить светильники, мебель», — рассказал Махил.

Помимо этого, в России нет необходимости тратить деньги на посуду и мебель. Очень часто все необходимое предоставляет арендодатель.

«Когда я арендовал квартиру в родной стране, я покупал всю посуду (примерно на 50 евро). На мебель я потратил примерно 500 евро. И на ремонт (ламинат, краска) еще примерно 500 евро. Переезд получился дороговатый», — рассказал он.

Еще одна особенность, которую отметил Махил – в России низкая стоимость на аренду жилья, если сравнивать с Нидерландами.

«В Нидерландах, если у тебя нет возможности арендовать социальные квартиры, то часто очень дорого получается. Аренда небольшой квартиры будет стоит от 700 евро. А в России за эти деньги можно найти очень хорошую большую квартиру, а если не в Москве, то целый дом», — отметил голландец.

Кроме того, в Нидерландах большие очереди на аренду социального жилья.