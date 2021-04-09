Куда делось золото Гитлера: главные версии

После войны появились слухи о том, что на территории разных стран остались сокровища Третьего рейха. Согласно различным утверждениям, они состоят из золота, ценных монет, предметов искусства и драгоценностей. Многие последователи национал-социалистической немецкой рабочей партии вкладывались в этот фонд, поэтому он оценивается в миллиарды долларов. "Рамблер" рассказывает основные версии того, где оно может быть спрятано.

Латинская Америка

Не секрет, что многие нацисты действительно отправились в Латинскую Америку под конец войны. Они изменили имена и внешность, купили себе там недвижимость и остались жить на территории других государств. Сообщалось, что пересылку денег и драгоценностей из Европы помогали организовывать швейцарские банки. Если эта версия окажется правдивой, то драгоценности так и останутся в странах Латинской Америки и перейдут потомкам нацистов, отправившихся туда.

Карта сокровищ в Польше

В Германии был опубликован дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра. В нем говорится о том, что многие сокровища Третьего рейха, в том числе золото и драгоценности, а также предметы искусства, были спрятаны в разных местах на территории Польши. По словам мужчины, все это было сделано для того, чтобы драгоценности не смогли похитить солдаты Красной армии. Сейчас проверкой этих мест занимается немецкий фонд. Его представители заявили, что поиски займут длительное время, так как все спрятано в труднодоступных местах, например, на дне озера.

Золотой поезд