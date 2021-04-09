Эмигрантам из РФ помогут вернуться в Россию ради вакцинации

Россиянам, проживающим за границей, могут предоставить так называемые антиковидные туры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на туроператора Cosmos Travel, который готовит соответствующие предложения.

Так, у живущих за рубежом граждан РФ есть большой интерес к вакцинации именно российским препаратом "Спутник V". Сообщил

генеральный директор организации Андрей Сивицкий.

"К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнёрами и разработали пакетные предложения", — сообщил он изданию РИА Новости.

Сивицкий отметил, что вакцинацией в России интересуются и иностранцы, но пока такие туры для них организовать сложно. При этом, по его словам, ожидается, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 000 человек до конца года.

Как выяснил "Рамблер", предусмотрено два варианта антиковидных турпакетов. Первый вариант предполагает одну поездку в РФ на две недели, чтобы успеть получить два компонента вакцины. ТАкая поездка обойдется в 1500 евро.

Второй вариант предусматривает две поездки по три дня. Это обойдется в 700 евро. При этом оператор может предложить турпрограмму, но билеты оплачиваются гражданами самостоятельно. Размещение россиян-экспатов будет производиться в отелях от трех до пяти звезд.

Директор туркомпании при этом сообщает, что организовать такой тур не так просто:

"Во-первых, нужно заранее договориться с поликлиникой о дате прививки, то есть ты не просто приехал и тут же пошел делать. Во-вторых, мы предлагаем полный пакет, который будет интересен определенному кругу людей, у которых нет времени, они хотят прилететь, получить эту услугу, но им негде, допустим, жить.