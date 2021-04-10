Готовился ли СССР первым начать Третью мировую войну

Известно, что после окончания Второй мировой войны США вынашивали планы нападения на СССР. А были ли подобные намерения у Советского Союза? Несмотря на то, что в доступных источниках на это нет прямых указаний, ряд исследователей полагает, что были.

Хочешь мира – готовься к войне

Госдепартамент США хоть и высказался в 1947 году, что Кремль не строит планов войны с Соединенными Штатами, однако в Пентагоне думали иначе: СССР, который окреп по итогам Второй мировой войны, подчинив себе всю Восточную Европу, представляет угрозу всему демократическому Западу. Более того, бывшие союзники, не без труда убедившие Сталина вывести войска из северного Ирана, были уверены, что сапог советского солдата может ступить где угодно.

В 1945 году британскому Генштабу была поручена разработка плана операции «Немыслимое», согласно которому вторжение в СССР должно было начаться 1 июля 1945 года. Затем слово взяли американцы. В том же году по инициативе Эйзенхауэра возник план нападения на Советский Союз под кодовым названием «Тоталити», который предусматривал нанесение ядерного удара сбросом 20 бомб на ряд крупнейших городов СССР.

В 1946 году появился план операции «Клещи», согласно которому помимо применения 50 атомных бомб на советскую территорию должен был высадиться американский десант. Вскоре свет увидела директива Совета национальной безопасности США, где одной из целей декларировалась «война и свержение Советской власти».

Дальше – больше. В марте 1948 года появляется план «Бройлер», предусматривавший сброс 34 ядерных бомб на 24 города СССР, в декабре 1948 года – «Сиззл» (133 ядерные авиабомбы на 70 советских городов), в октябре 1949 года – «Шейкдаун» (220 ядерных ударов по 104 городам), в декабре 1949 года – «Дропшот» (300 ядерных авиабомб на 200 городов).

Это далеко не полный перечень того, чем намеревались ответить американцы на «растущую угрозу» со стороны «империи зла». А что же СССР? Он не остался в долгу.

Вызов принят

Установление просоветских режимов в Европе, начавшееся сразу после окончания войны, завершилось подписанием в 1955 году Варшавского договора, ознаменовавшего рождение военно-политического блока, направленного против образованного в 1949 году Североатлантического Альянса . Помимо этого, сам СССР стал активно наращивать свой военный потенциал.После испытания 12 августа 1953 года водородной бомбы Советский Союз объявил, что обладает термоядерным оружием, которое в отличие от американского, на стратегическом бомбардировщике может быть доставлено в любую точку планеты.

В ударном темпе выпускались новые образцы бронетехники, боевые самолеты, ракеты и другое оружие рассчитанное на продолжительную континентальную войну. Примечательно, если к 1948 году в результате сокращения вооруженные силы СССР не превышали 2,5 млн. человек, то к началу 1953 года число военнослужащих выросло до 5,4 млн.

Весной 1952 года по распоряжению Сталина в срочном порядке начинают формироваться десятки дивизий реактивных бомбардировщиков, значительную часть из которых намерены были разместить на Чукотке. Это говорит о том, что целью гипотетических авиаударов должны были стать американские территории.

Своя доктрина

Разумеется, СССР и США ответственность за ухудшение международной обстановки возлагали друг на друга, убеждая мировую общественность, что наращивание гонки вооружений им нужно исключительно для защиты своих интересов. Как пытались защищать свои интересы американцы мы знаем по рассекреченным архивам ЦРУ и Пентагона. А были ли планы по нападению на США у Советского Союза?

К сожалению, документы, которые могли бы пролить свет на этот вопрос либо надолго опечатаны под грифом «совершенно секретно», либо из них вычистили информацию, которая хоть как-то могла скомпрометировать руководство СССР. О намерениях Кремля решать проблему мирового империализма силовым путем могут свидетельствовать разве что косвенные факты.

К примеру, югославский коммунист Милован Джилас, находившийся на даче Сталина в апреле 1945 года, вспоминал, как советский вождь после окончания застолья произнес: «Эта война скоро закончится. Мы восстановимся через 15 или 20 лет, и тогда мы снова вступим в войну».Закари Кек, научный сотрудник центра международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди, занимающийся вопросами ядерного вооружения, пишет, что СССР с середины 1960-х занимался разработкой новой стратегии ведения войны, которая, используя принципы блицкрига, позволила бы странам Варшавского договора в короткие сроки захватить бὀльшую часть Западной Европы. Такая стратегия предусматривала применение ядерного оружия в сочетании с арсеналом неядерных средств.Чешский историк Петер Лунак, в свое время состоявший на дипломатической службе в НАТО, опираясь на рассекреченные документы чехословацких архивов, утверждал, что в отличие от натовской доктрины массированного удара, СССР делал акцент на традиционном ведении войны, где победа одерживается путем захвата территории противника.

По словам чешского эксперта, советская доктрина предусматривала использование ядерного оружия для разрушения крупных городов, а также оперативно-тактического ядерного вооружения для уничтожения объектов НАТО. Такое вооружение было размещено примерно на 600 базах. Частично оно располагалось в странах Варшавского договора и по южному периметру Советского Союза в среднеазиатских республиках.

На вражеской территории

Единственное, о чем нам могут поведать советские архивы, так это о создании специального отдела при 2-м Главном разведывательном управлении МВД СССР, который должен был заниматься проведением диверсионных акций на территории государств потенциального противника.

Один из таких документов всплыл в 1992 году в ходе подготовки процесса « КПСС против Ельцина». В документе, в частности, говорилось о «проведении диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях» в капиталистических странах, в том числе в США и Англии.

Больше информации содержится в секретных материалах КГБ, вывезенных бывшим сотрудником этой организации Василием Митрохиным в Лондон. В документах речь шла о подготовке операций, целью которых были подрывы американских электростанций, плотин, нефтепроводов и других важнейших объектов инфраструктуры.

В частности, было предусмотрено разрушение дамб Хангри Хорс и Флэтхэд в Монтане, что привело бы отключению электроснабжения всего штата. Целью другой операции, получившей название «Кедр», было уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий в Канаде, поставлявших топливо в Соединенные Штаты.

По заявлению советских руководителей, к крайним мерам они прибегнут только в случае, если США или НАТО их спровоцируют. Впрочем, Начальник Генерального штаба маршал Николай Огарков довольно резко заметил: «Мы не собираемся дожидаться, когда на нас нападут. Мы сами начнем наступление, если нас вынудят к этому. Мы вправе назвать это ответным ударом, не дожидаясь, когда противник начнет забрасывать нас ракетами».

Хрущев высказывался в том же духе: «Если агрессоры спровоцируют конфликт, то Советский Союз ответит сокрушительным ударом». А в разгар «Карибского кризиса» он произнес: «Невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США».