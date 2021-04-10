Осторожнее со словом «да»: мошенники берут кредиты по голосу

Сейчас банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе голос. Сдача биометрии для клиентов является добровольной. В последнее время этой возможностью стали пользоваться в своих целях мошенники.

По данным столичной полиции, мошенники звонят клиентам банка и задают вопросы, на которые нужно отвечать только "да" или "нет". Запись ответов преступники используют для оформления кредитов на своих жертв.

В полиции советуют быть бдительными при подозрительных звонках, не передавать никому и никогда данные своих карт, а при звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что сами придете в отделение банка, если заинтересует данная возможность. Также, чтобы сохранить свои сбережения, рекомендуется использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово, подтверждение через контактный центр. Лучше для надежности установить ограничение на снятие денег. В полиции также советуют сразу блокировать карту, как только приходят оповещения о списании средств.