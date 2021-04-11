Бермудский треугольник — одно из самых загадочны мест прошлого столетия, которое стало кладбищем для множества кораблей и самолетов. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, Бермудских островах и Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). «Рамблер» расскажет подробнее об этом явлении и о том, что сейчас происходит в районе Бермудского треугольника.

Впервые о таинственных исчезновениях в Саргассовом море заговорили в США в 1951 году. Одно из происшествий связано с грузовым кораблем «Рубикон». Судно вышло из порта в Гаване 26 сентября 1944 года, а 22 октября было обнаружено покинутым командой. Сам корабль оказался в отличном состоянии, а вот что заставило людей бросить судно до сих пор остается загадкой. И подобные случаи происходили регулярно.

Самым громким событием считают исчезновение сразу пяти американских военных самолетов. В 1945 году курсанты совершали тренировочный полет на торпедоносцах-бомбардировщиках «Эвенджер». И в один момент инструктор группы сообщил об отказе навигационного оборудования и потере ориентиров, а затем доложил, что самолет решено посадить на воду. На поиски курсантов были отправлены другие воздушные судна, которые бесследно пропали в тот же день.

Существует множество версий о том, что же происходило на самом деле. Одну из самых популярных проверили ученые из университета Саутгемптона — гигантские волны. Их эксперимент подтвердил, что даже на небольшой глубине вода может подниматься до 30 метров в высоту.