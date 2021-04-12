Бремя первых

60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Первым на околоземной орбите оказался советский космонавт Юрий Гагарин , который на космическом корабле «Восток-1», стартовавшем на ракете «Восток» с космодрома Байконур, совершил один оборот вокруг Земли. Десятилетия назад данное событие выглядело как триумф советской науки и техники, что признавал и главный соперник СССР — США. О времени, когда в космической гонке двух сверхдержав лидировал Советский Союз, рассказывает «Лента.ру»

«Люди отправятся на Луну просто потому, что наступила Эра Космоса. Мы не можем отвернуться от прогресса, от науки, от Вселенной. Конкуренция с русскими, конечно, подталкивает нас вперед. Но сама Луна имеет мало общего с военными потребностями. Мы в пути, мы надеемся, ради престижа, из-за духа приключений, потому что Луна "там", и мы можем добраться до нее. Земляне — американцы, русские и все остальные люди планеты — идут на свидание со Вселенной. Время пришло. Мы уже в пути. Имеет ли значение, кто первым полетит на Луну?» — утверждалось в августе 1959 года в публикации американского журнала Popular Mechanics.

Ранее, в январе того же года, мимо Луны пролетела советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-1», ставшая первым искусственным спутником Солнца.

Тогда же, комментируя в Конгрессе последние успехи СССР в космосе, немецко-американский конструктор Вернер фон Браун, известный как конструктор V-2, утверждал, что в технологиях межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Соединенные Штаты минимум на пять лет отстают от Советского Союза. В США были уверены, что советские ракеты точнее и мощнее американских.

Через девять месяцев после заявления фон Брауна советская АМС «Луна-2» впервые достигла поверхности естественного спутника Земли. Как и «Луна-1», второй космический аппарат запускался ракетой «Восток», созданной на основе советской МБР Р-7.

Тяжелее и легче

Еще раньше, в октябре 1957 года, СССР на ракете «Спутник», созданной на основе все той же Р-7, запустил первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) — «Спутник-1». Космический аппарат представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, внутри которого находились, в частности, радиопередающее устройство, аккумулятор и система терморегулирования. Спутник перемещался по эллиптической орбите высотой 947 на 288 километров, а сигналы двух его радиопередатчиков, работавших на частотах 20 и 40 мегагерц, были доступны для приема практически всем радиолюбителям планеты.

«В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли», — сообщал 4 октября ТАСС

На околоземной орбите «Спутник-1» находился больше 92 дней, совершив 1 440 витков вокруг Земли и пролетев около 60 миллионов километров. В январе 1958 года космический аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

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Второй ИСЗ СССР запустил практически через месяц после первого — 3 ноября 1957 года. Внутри «Спутника-2» находилась собака Лайка, ставшая первым животным на околоземной орбите. Второй космический аппарат получил более легкие батареи. Собака прожила всего несколько часов после запуска ИСЗ, погибнув от перегрева, при этом космический аппарат на околоземной орбите совершил 2 370 витков и в апреле 1958 года сгорел в атмосфере.

Соединенные Штаты свой первый спутник запустили намного позже Советского Союза — 1 февраля 1958 года. Для выведения первого американского ИСЗ использовалась баллистическая ракета Redstone. Главным отличием Explorer-I от «Спутника-1» были более легкие батареи. Хотя радиопередачи с американского космического аппарата принимались всего месяц, на орбите спутник находился до марта 1970 года.

То обстоятельство, что первые советские спутники были тяжелее американских, в СССР объясняли не конструктивными особенностями запускаемых космических аппаратов, например, массивностью батарей, а возможностями ракетной техники. В ответ на это США последовательно увеличивали грузоподъемность собственных ракет, которые по данному параметру уступали советским. Нельзя также утверждать, что советские ракеты по точности были хуже американских, поскольку, например, высоты перигея у «Спутника-1», «Спутника-2» и «Спутника-3» практически не отличались друг от друга.

Тогда же, в отличие от фон Брауна, немецкий ученый Герман Оберт заявлял, что в космонавтике США отстают от СССР не более чем на четыре месяца. «В настоящее время российское лидерство оценивается примерно в 18-20 месяцев», — считал другой эксперт, инженер Краффт Эрике из американской корпорации General Dynamics.

Собаки-космонавты

После выведения первых ИСЗ главной задачей на ближайшее время, стоявшей на рубеже 1950-1960-х годов перед советскими и американскими специалистами в области космонавтики, стала отправка человека в космос.

В августе 1960 года с Байконура на космическом корабле «Спутник-5» в космос отправились несколько десятков животных, включая собак Белку и Стрелку, которые после полета, длившегося более суток, успешно вернулись на Землю. Спускаемая капсула «Спутник-5» приземлилась всего в десяти километрах от расчетной точки падения. Они стали первыми живыми существами, успешно вернувшимися из космического полета.

Но возвращению Белки и Стрелки предшествовал неудачный запуск в июле того же года космического корабля, изначально названного «Спутник-5», а впоследствии переименованного в «Спутник-5-1», в ходе которого из-за взрыва ракеты «Восток» погибли две другие собаки — Чайка и Лисичка. Эксперименты с животными позволили СССР убедиться в принципиальной возможности отправки человека в космос и его возвращения обратно.

Не жалея сил

Popular Mechanics уверяет, что на рубеже 1950-1960-х советская наука была одной из самых передовых в мире. Журнал пишет о мощном советском ускорителе частиц, обширной программе геофизических исследований, выдающейся химии, которая позволила в 1956 году советскому ученому Николаю Семенову получить Нобелевскую премию по химии, великолепной физике, за которую в 1958 году Павел Черенков Игорь Тамм и Илья Франк тоже получили Нобелевскую премию, уже по физике. «Их математика всегда была исключительной; и российские ученые публикуют бесчисленные статьи по фундаментальным исследованиям», — пишет издание.

Журнал приводит мнение американских ученых, принимавших участие в различных конференциях в Москве. По утверждению физика Роберта Маршака, известного специалиста в области теории элементарных частиц, Советский Союз делает для сохранения и развития научного потенциала значительно больше, чем Соединенные Штаты.

«СССР не жалеет сил для обеспечения необходимой финансовой поддержки научных исследований. Эти усилия состоят в одновременном предоставлении финансовых стимулов и престижа квалифицированным студентам в области науки и техники, а также в обеспечении средств для очень крупного технического и образовательного проекта. Стипендия советского аспиранта выше зарплаты неквалифицированного рабочего, а зарплата выдающегося ученого в Советском Союзе в 50 раз превышает зарплату неквалифицированного рабочего», — уверял Маршак.

Дэн Посин, автор публикации в Popular Mechanics, в конце 50-х допускал, что, исходя из складывающейся ситуации, первый космический корабль окажется на Луне через пять лет, а первыми людьми на естественном спутнике Земли будут совсем не американские астронавты.

Разные орбиты

Создание космического корабля, который бы доставил человека на околоземную орбиту, началось практически сразу после успешного испытания Р-7 на межконтинентальную дальность, состоявшегося в августе 1957 года. Эскизный проект корабля «Восток-1», в создании которого принимали участие более ста организаций со всего Советского Союза, был готов в апреле 1960 года. Уже в мае того же года в космос полетел космический аппарат, известный как «Спутник-4», являющийся первым прототипом пилотируемого корабля «Восток-1». Изделие не смогло корректно войти в атмосферу, оказавшись на более высокой орбите. Обломки «Спутника-4» достигли Земли в сентябре 1962 года, упав в Висконсине (США).

После запуска космических аппаратов «Спутник-5-1», «Спутник-5», «Спутник-6» и «Спутник-7-1» в космос в марте 1961 года отправился космический корабль «Спутник-9», конструкция которого практически полностью воспроизводила гагаринский «Восток-1». Пуск, полет и приземление корабля-спутника прошли успешно. Успех «Спутника-9» повторил «Спутник-10», запущенный через 19 дней. Для выведения данных космических аппаратов использовалась усовершенствованная ракета «Восток». Внутри «Спутника-9» и «Спутника-10» находились по манекену человека «Иван Иванович» с, в первом случае, собакой Чернушкой и, во втором, со Звездочкой.

В ходе полета «Спутника-9» была проверена штатная посадка спускаемой капсулы, а «Спутника-10» — работа системы катапультирования. Успешное выполнение программы полета в ходе двух данных последних миссий позволило принять решение о возможности совершения первого полета человека в космос. Им стал старший инструктор-космонавт Юрий Гагарин . Полет будущего Героя Советского Союза длился 106 минут. Вместо района вблизи Сталинграда (современный Волгоград) «Восток-1КП» приземлился недалеко от Энгельса (Саратовская область).

В отличие от Советского Союза, Соединенные Штаты не торопились облетать Землю, ограничиваясь баллистическими миссиями.

Алан Шепард , ставший первым американцем, оказавшимся в космосе, полетел только через три недели после Гагарина — 5 мая 1961 года. Астронавт совершил не орбитальный полет, а суборбитальный — запущенный с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал (Флорида) на ракете Redstone суборбитальный корабль Mercury достиг высоты около 190 километров и при помощи парашютов приводнился вблизи Багамских островов в Атлантическом океане примерно в 480 километрах от места старта носителя.

Первым американцем, совершившим орбитальный полет, стал Джон Гленн . В ходе миссии, длившейся около пяти часов, космический корабль с астронавтом выполнил три оборота вокруг Земли. Тем не менее, поскольку в космос Гленн летал в феврале 1962 года, он стал только третьим человеком, совершившим орбитальный космический полет, так как в августе 1961 года 17 оборотов вокруг планеты совершил Герман Титов , ставший вторым человеком в мире, совершившим орбитальный полет, и четвертым, оказавшимся в космосе.

Борьба миров

На фоне успехов СССР в космонавтике США в июле 1958 года реорганизовали Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (НАКА) в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ).

«Заявление Советского Союза в январе этого года, что он направил ракету на Луну и на орбиту вокруг Солнца, оказывает непосредственное влияние на американскую политику в космосе. Это больше чем просто гонка в разработке военных и космических ракет, даже со всеми их последствиями для национальной обороны. С более широкой точки зрения это событие иллюстрирует всеобъемлющую борьбу между коммунистическими и свободными мирами, в том числе не только с помощью оружия, но и путем ракетного шантажа, попытками повлиять на нейтральные народы и другими формами психологической и политической борьбы», — утверждалось в августе 1959 года в докладе Комитета по науке и астронавтике палаты представителей США.