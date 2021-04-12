Россиян предупредили о нашествии комаров

Он напомнил, что для появления взрослых комаров нужно примерно две недели. Эксперт отметил, что в начале лета комаров будет много.

Однако похолодание этой весной может спасти россиян от волны комаров в мае, говорит Марьинский. Холод тормозит развитие комаров, уточнил он. К тому же, личинки комаров начинают расти только когда открытые водоемы перестают замерзать по ночам.