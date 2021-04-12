Россиян предупредили о нашествии комаров

Если весна в 2021 году окажется теплой, россиян в мае ждет нашествие комаров. Первые насекомые могут появиться уже в апреле, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Если вместе со снежной зимой будет теплая весна, то в мае комаров будет очень много. < > Мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше», — рассказал Марьинский в беседе с радио Sputnik.
Он напомнил, что для появления взрослых комаров нужно примерно две недели. Эксперт отметил, что в начале лета комаров будет много.
Однако похолодание этой весной может спасти россиян от волны комаров в мае, говорит Марьинский. Холод тормозит развитие комаров, уточнил он. К тому же, личинки комаров начинают расти только когда открытые водоемы перестают замерзать по ночам.