Трех русских богатырей признали украинцами

Украинские историки и филологи заявили, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщает телеканал "24tv.ua".

Эксперты пришли к выводу, что старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку он родом из деревни Моровск (ранее - Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.

Алешу Поповича, по мнению исследователей, звали Олешко и он был рыцарем, а не боярином. Предполагается, что он появился на свет в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.

А вот Добрыню Никитича украинские ученые назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее".