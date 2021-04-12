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Трех русских богатырей признали украинцами

Мира Маркина
4 часа назад
Украинские историки и филологи заявили, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщает телеканал "24tv.ua".
Эксперты пришли к выводу, что старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку он родом из деревни Моровск (ранее - Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.
Алешу Поповича, по мнению исследователей, звали Олешко и он был рыцарем, а не боярином. Предполагается, что он появился на свет в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.
А вот Добрыню Никитича украинские ученые назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее".
По словам авторов публикации, на землях будущей Украины былины передавались "из уст в уста", а Московское княжество в определенный момент решило "присвоить" себе трех богатырей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что борщ захотели сделать нематериальным наследием Украины.
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