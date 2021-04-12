Соседка Гагарина назвала плохую примету, произошедшую в день его гибели

Соседка Юрия Гагарина Тамара Волынова вспомнила плохую примету, произошедшую в день гибели космонавта. Ему пришлось вернуться домой перед тем, как отправиться на учебные полеты.
Женщина в подробностях запомнила 27 марта 1968 года. В то утро она опаздывала на работу. Мать пошла вызвать ей лифт, в котором уже стоял космонавт с коллегой Георгием Добровольским. В разговоре с Тамарой Гагарин пошутил, что она постоянно опаздывает на работу и до сих пор ходит "в доченьках".
Юрий был в хорошем расположении духа, поэтому начал шутить и с коллегой. Об этом сообщает "МК":
"Он поворачивается к Жоре: «Жора, а ты чего с нами сегодня так рано?» Тот говорит: «Сдаю сегодня на права». — «Ты только сдавай не так, как вчера вечером, когда ты въезжал в гараж и чуть мою машину не зацепил!» Ну, опять посмеялись",
- вспомнила Волынова.
После этого соседи поговорили о супруге космонавта Валентине, которая в то время лежала в больнице. После учебных полетов Гагарин собирался ее навестить. Тамара и Юрий вместе прошли по Звездному городку, как вдруг космонавт вспомнил, что забыл пропуск. Он вернулся домой, забрал документ, попрощался с дочками и ушел.
В этот же день во время учебного полета на МиГ-15 УТИ Гагарин разбился вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Воздушное судно упало в Киржачском районе Владимирской области. Причины катастрофы неизвестны.