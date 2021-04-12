Соседка Гагарина назвала плохую примету, произошедшую в день его гибели

Юрий был в хорошем расположении духа, поэтому начал шутить и с коллегой. Об этом сообщает "МК":

После этого соседи поговорили о супруге космонавта Валентине, которая в то время лежала в больнице. После учебных полетов Гагарин собирался ее навестить. Тамара и Юрий вместе прошли по Звездному городку, как вдруг космонавт вспомнил, что забыл пропуск. Он вернулся домой, забрал документ, попрощался с дочками и ушел.