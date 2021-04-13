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Старинные шарады, которые поставят в тупик любого

Мира Маркина
5 часов назад
Шарада представляет собой разбиение слов на слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного слова. В детстве каждый из нас решал их, но удастся ли разгадать шарады во взрослом возрасте? "Рамблер" выбрал несколько старинных загадок. Проверьте себя! Ответы ищите в конце материала.
Старинные шарады, которые поставят в тупик любого
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
1. Слог первый у меня то место означает,
Куда приходят корабли;
Второй — спасителя животных на Земли;
А целое того, кто всех нас одевает.
2. По первому мы ходим,
И это есть во всех домах;
Второе в азбуке находим;
А целое — в шкафах.
3. Когда за целое моё детей сажают,
То первое всегда сперва покажут им,
Напротив же того, вторым
Нередко их стращают.
4. Едва приметный червь, но для мехов опасный
Есть первое моё. Знак в азбуке безгласный —
Второе. А поэт и комик чародей
Есть целое шарады сей.
5. На первом ныне мы живём;
В второе, может быть, по смерти попадём;
С последнего учить букварь мы начинали;
А целое есть то, что вы теперь читали.

Ответы:

1 - портной, 2 - полка, 3 - азбука, 4 - мольер, 5 - шарада.
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