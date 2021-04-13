Старинные шарады, которые поставят в тупик любого

Шарада представляет собой разбиение слов на слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного слова. В детстве каждый из нас решал их, но удастся ли разгадать шарады во взрослом возрасте? "Рамблер" выбрал несколько старинных загадок. Проверьте себя! Ответы ищите в конце материала.
1. Слог первый у меня то место означает,
Второй — спасителя животных на Земли;
А целое того, кто всех нас одевает.
И это есть во всех домах;
3. Когда за целое моё детей сажают,
То первое всегда сперва покажут им,
4. Едва приметный червь, но для мехов опасный
Есть первое моё. Знак в азбуке безгласный —
Второе. А поэт и комик чародей
5. На первом ныне мы живём;
В второе, может быть, по смерти попадём;
С последнего учить букварь мы начинали;
А целое есть то, что вы теперь читали.
Ответы:
1 - портной, 2 - полка, 3 - азбука, 4 - мольер, 5 - шарада.