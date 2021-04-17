Можно ли на самом деле посадить самолет при помощи стакана воды

После того, как в 2010 году в заброшенном аэропорту в Ижме самолёт Ту 154М совершил аварийную посадку, появились слухи о том, что пилотам удалось посадить воздушное судно при помощи стакана воды. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Многие люди всерьез поверили в то, что, когда у пилотов перестал работать авиагоризонт, они налили в стакан воды, поставили его на приборную панель и посадили самолет, определяя крен по наклону жидкости.

Однако эта история не более, чем байка. Попытаясь в реальной жизни посадить самолет таким образом, вы разобьетесь. Эксперименты, подтверждающие это, пилоты проводили неоднократно.