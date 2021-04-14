«Душманы»: самые удивительные факты о главных врагах «шурави»

«Душманы», или моджахеды были злейшими противниками СССР во время войны в Афганистане. Опытные, жестокие и беспощадные воины, они доставили немало проблем нашим солдатам. Что отличало «душманов» от других противников СССР, в чем были их особенности?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Моджахеды появились в Афганистане после прихода туда советских войск. Изначально это были небольшие группы из местных жителей, а также выходцев из соседних стран – Пакистана и Ирана. Однако к концу 1980-х годов численность противостоящих нашим солдатам «душманов» превысила 250 тысяч человек.Тем не менее, вопреки распространенным представлениям, в их рядах не было единства и сплоченности. Моджахеды выступали против советских войск не единым фронтом, зачастую они воевали друг с другом не менее ожесточенно, чем с «шурави» (так они называли наших солдат).

Под собирательным обозначением «моджахеды» скрывались десятки и сотни группировок, разделенных по национальному, религиозному и территориальному признаку. Шииты, сунниты, хазарейцы, пуштуны и многие другие – все они периодически вступали в жестокое противостояние друг с другом, что заметно облегчало задачу нашим войскам.

Зачастую «душманы» укрывались в горах, однако будучи в населенных пунктах полностью растворялись среди местных жителей. Советские офицеры, бывавшие на рейдах и зачистках в городах и кишлаках рассказывали, что жили моджахеды в воистину средневековых, мало похожих на человеческие условиях.

Везде царила грязь и антисанитария, заботиться о чистоте своего жилища боевики считали делом не слишком важным. Как отмечали наши военнослужащие, единственным напоминанием о том, что на дворе XX век порой служили японские магнитофоны, которые каким-то образом попадали к «душманам».

Сами воевать боевики хотели далеко не всегда, поэтому зачастую они использовали для своих целей местных жителей. А поскольку бедность в Афганистане зашкаливала, то людям не оставалось ничего другого, как соглашаться пойти к «душманам» за еду и воду.Как вспоминал майор Александр Метла, крестьянину давали мину, он устанавливал ее на дороге, где происходил подрыв советской колонны. За успешную операцию моджахеды щедро вознаграждали пособника, за провал могли и покарать. Простые крестьяне вызывали меньше подозрений у советских военнослужащих, и боевики этим активно пользовались.

Главным транспортом афганских «духов» были верблюды. В основном их использовали для транспортировки оружия.

Передвигаться моджахеды предпочитали ночью, когда у наших солдат было гораздо меньше возможностей их отследить. Каждого животного «душманы» обвешивали огромных количеством тюков, из-за чего верблюдов не брал даже пулемет.

Под видом мирной продукции афганские боевики ухитрялись перевозить оружие. Сверху животное нагружалось тюками с тканями, техникой. А вот внизу, под брюхом, незаметно подвешивалось оружие.

Бытует распространенное мнение, что с моджахедами нельзя было договориться, якобы они были несговорчивыми и чрезвычайно принципиальными. Это не так.

В 1986 году советское командование направило на переговоры с боевиками майора КГБ Николая Комарова . В его задачу входило обезопасить газовое месторождение рядом с Джизданом от набегов «духов». Изначально полевые командиры все как один отказывались идти на сделку, но были и сговорчивые. Один из них – главарь крупной банды по прозвищу Джафар.

Комаров прибыл на переговоры без оружия, у него завязалась беседа с моджахедами. Когда все детали обговорили и пришли к соглашению, Джафар взял из чана плов грязными руками и поднес ко рту майора. Офицер проглотил «подношение», что означало, что сделка заключена.