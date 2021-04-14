Как природный паразит превращает улиток в зомби

Иной раз природный мир удивляет похлеще самого изощренного фильма ужасов. Стоит только посмотреть на зомби-улиток, как становится ясно, что природа — самый лучший хоррор-режиссер.

Фото: Gilles San Martin/CC BY-SA 3.0 Gilles San Martin/CC BY-SA 3.0

Лейкохлоридий парадоксальный (Leucochloridium Paradoxum - с латинского) - это червь-паразит, который способен превращать улиток в зомби.

В тех климатических зонах Европы и Северной Америки, где обитают эти улитки, велика вероятность заражения паразитом и птиц. Каким образом? Рассказываем в материале "Рамблера".

Лейкохлоридий практически всегда находится в теле другого живого существа. Птицы, питающиеся зараженными улитками, проглатывают и паразита, который способен откладывать яйца, а те, в свою очередь, вместе с пометом попадают на траву. Далее паразит попадает в организм ничего не подозревающей улитки, которая съела траву с частью помета.

Внутри улитки яйца не перевариваются, а наконец-то наслаждаются максимально комфортными условиями. Спустя определенное время из яиц появляются личинки, которые создают спороцисту. Она образует выросты, напоминающие формой взрослого червя или гусеницу.

Зачастую спороцисты располагаются прямо внутри стеблевидных глазных отростков зараженной улитки. У такого моллюска щупальца увеличиваются и становятся ярко-зелеными. В глазах спороциста видна кольцевидными окрасами - полосками разной ширины и степени интенсивности.

Захватив организм моллюска, лейкохлоридий заметно меняет его поведение - он перестает бояться прямых солнечных лучей. Тело улитки больше ей неподвластно и именно поэтому ее называют зомби. Отныне ей движут лишь инстинкты, который ей навязал паразит.

Она начинает выползать на верхние листья деревьев и верхушки высоких стеблей, привлекая внимание птиц.