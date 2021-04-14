Женщина собирала моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра

Жительница английского графства Йоркшир, Великобритания, собирала на побережье моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра, оставленный больше 150 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

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Находку совершила археолог Мари Вудс (Marie Woods).

«Я искала моллюсков на обед. Но в итоге собрала не слишком много, потому что увидела это»,

— призналась она.

Женщина нашла окаменелость длиной около 0,9 метра — самую большую из когда-либо обнаруженных в Йоркшире.

Вудс надеется, что находку получится сохранить: сейчас она находится в опасной близости к воде. Она связалась с археологами и палеонтологами, которые сфотографировали окаменелость, чтобы создать ее 3D-модель. Ученые предположили, что след оставил мегалозавр — плотоядный динозавр, живший 175–164 миллионов лет назад.