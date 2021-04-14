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Женщина собирала моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра

Lenta.ru
42 минуты назад
Жительница английского графства Йоркшир, Великобритания, собирала на побережье моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра, оставленный больше 150 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина собирала моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра
Фото: WikipediaWikipedia
Находку совершила археолог Мари Вудс (Marie Woods).
«Я искала моллюсков на обед. Но в итоге собрала не слишком много, потому что увидела это»,
— призналась она.
Женщина нашла окаменелость длиной около 0,9 метра — самую большую из когда-либо обнаруженных в Йоркшире.
Вудс надеется, что находку получится сохранить: сейчас она находится в опасной близости к воде. Она связалась с археологами и палеонтологами, которые сфотографировали окаменелость, чтобы создать ее 3D-модель. Ученые предположили, что след оставил мегалозавр — плотоядный динозавр, живший 175–164 миллионов лет назад.
Останки мегалозавров находят на территории современной Великобритании. Эти динозавры достигали девяти метров в длину, передвигались на двух ногах и весили около тонны.
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