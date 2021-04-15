Способна ли радиация на самом деле породить мутантов

Вокруг радиации ходит огромное множество мифов, некоторые из которых почти правдивы, а вот другие не имеют ничего общего с реальностью. Один из мифов гласит, что радиация способна породить мутантов. Так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Данное убеждение не взялось из ниоткуда. Радиоактивное излучение действительно может вызвать мутации. Однако отнюдь не те, которые можно встретить в фильме "Люди X" или других фантастических картинах, где герои неожиданно начинают летать, овладевают искусством телепатии или убивают противника одной лишь силой взгляда.

В реальной жизни радиация оказывает на человека куда более посредственное влияние. А именно – повреждает спирали ДНК. И если от радиоактивного излучения страдают сразу две нити, то организм восстанавливает такой поврежденный участок случайными нуклеотидами. Именно поэтому и возникают мутации.