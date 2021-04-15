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Способна ли радиация на самом деле породить мутантов

Мира Маркина
1 час назад
Вокруг радиации ходит огромное множество мифов, некоторые из которых почти правдивы, а вот другие не имеют ничего общего с реальностью. Один из мифов гласит, что радиация способна породить мутантов. Так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Способна ли радиация на самом деле породить мутантов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Данное убеждение не взялось из ниоткуда. Радиоактивное излучение действительно может вызвать мутации. Однако отнюдь не те, которые можно встретить в фильме "Люди X" или других фантастических картинах, где герои неожиданно начинают летать, овладевают искусством телепатии или убивают противника одной лишь силой взгляда.
В реальной жизни радиация оказывает на человека куда более посредственное влияние. А именно – повреждает спирали ДНК. И если от радиоактивного излучения страдают сразу две нити, то организм восстанавливает такой поврежденный участок случайными нуклеотидами. Именно поэтому и возникают мутации.
К несчастью, чаще всего результатом радиации становится развитие злокачественных опухолей.
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