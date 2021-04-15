Исторические факты, которые звучат как злая шутка

Некоторые события, которые происходили в прошлом, кажутся нам смешными и страшными. "Рамблер" выбрал самые необычные из них.
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
В Средневековье конфликты между мужем и женой решались поединком
Руководство по фехтованию было составлено в 1459 году Гансом Тальхоффером. И проблему домашнего насилия в средневековье помогала решить именно эта книга. Судебный поединок стал узаконенным способом решить межличностный конфликт.
Мужчина, сидящий по пояс в земляной яме, был вооружён дубинкой, а жене выдавали мешок с камнем. Приёмы были разрешены любые — в том числе удары по голове, удушение, засовывание женщине дубинки между ног и выкручивание члена мужчине. Однако победителя выбирал судья.
60 дворян Священной Римской империи утонули в фекалиях
Однажды Людовик III, ландграф Тюрингии и архиепископ Майнца Конрад Виттельсбахский поссорились. Между Тюрингией и Майнцем чувствовалось напряжение, и архиепископ решил построить замок на границе с потенциальным противником.
Однако Ландграф заявил, что это провокация и решил напасть на крепость. В связи с этим все участники конфликта явились на переговоры с огромной свитой. В общем, 25 июля 1184 года в кафедральном соборе Святого Петра в Эрфурте на переговоры собралось больше сотни человек.
Но деревянный пол не выдержал такого количества гостей и провалился. Люди проломили своими телами этаж и рухнули в огромный септик, который не вычищался много лет. Погибло больше 60 человек — одни от травм при падении, другие утонули в экскрементах.
Римляне использовали мочу для стирки и чистки зубов
Римляне отличались огромной изобретательностью по части использования мочи. Эта жидкость содержит много аммиака, обладающего отбеливающими свойствами, поэтому её применяли в качестве средства для стирки.
Ещё человеческую мочу задействовали в дублении кожи, лечении овец и использовали в качестве удобрения для выращивания гранатов. А еще они полоскали ею рот, чтобы сделать зубы белее.