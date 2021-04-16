Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер

Эксцентричная миллионерша из США оставила семью без наследства и завещала свои богатства прислуге и художественному фонду. В борьбе за ее состояние родственники неожиданно узнали, что один из наследников месяцами скитался по улицам и умер в нищете под мостом. Окутанная тайнами история семьи Кларк — в материале «Ленты.ру».

Фото: Mark Peterson / Corbis via Getty Images Mark Peterson / Corbis via Getty Images

Мертвый наследник

29 декабря 2012 года 13-летний мальчишка и его 10-летняя сестра гуляли под Тихоокеанской железной дорогой в небольшом городке Эванстон, штат Иллинойс, и наткнулись на замерзшего насмерть мужчину в легкой куртке. Прибывшая по вызову полиция установила личность умершего — им оказался 60-летний Тимоти Генри Грей. В кошельке мужчины, выглядевшего как бродяга, нашли чек на 54 тысячи долларов, а также клочок бумаги с чьим-то номером телефона.

Полицейским удалось выяснить, что за девять месяцев до смерти Грей уехал из арендованного жилья и бесследно исчез. Он и не подозревал, что все это время за ним гонялись частые детективы, которых наняли родственники покойной богачки, охотившиеся за ее наследством.

Бездомный Грей, сам того не осознавая, приходился дальним родственником артистичной миллионерше Югетте Кларк, которая скончалась в мае 2011 года в возрасте 104 лет.

Он также не знал, что мог унаследовать 6,25 процента ее баснословного состояния, которое оценивали в 306,5 миллиона долларов.

Лейтенант Булл Джефферс из департамента полиции Эванстона отметил, что следователи не обнаружили доказательств убийства Грея. Неясно, жил ли покойный под эстакадой, однако известно, что другие бездомные разбивали там в течение года временные лагеря.

emptymansionsbook

Тимоти Грей был усыновлен в пять лет внуком Уильяма Эндрюса Кларка — «медного короля» штата Монтана, сколотившего состояние на металле, которым многие пренебрегали в погоне за золотом. К 34 годам медный магнат стал миллионером и активно занимался политикой.

После нескольких попыток Кларку удалось попасть в сенат США , а после переехать в Нью-Йорк, где он поселился в роскошном экстравагантном особняке и окружил себя лучшими шедеврами живописи. После смерти он оставил восьмерым детям 150 миллионов долларов — баснословное богатство по тем временам.

Таинственная аристократка

В молодости младшая дочь сенатора-богача Югетта Кларк вела активную светскую жизнь, порхая от поклонника к поклоннику. Один раз, в 1928-м, она все же вышла замуж, но брак продержался всего год.

Кларк обожала все японское: она увлекалась культурой страны и коллекционировала все, что с ней связано. Из-за этого она даже попала на допрос к ФБР — ее подозревали в связях с врагом во время и после Второй мировой войны. Поговаривали, что после беседы у миллионерши случился нервный срыв.

emptymansionsbook

Если верить биографии Мерил Гордон «"Призрак Пятой авеню": Таинственная жизнь и скандальная смерть наследницы Югетты Кларк», вышедшей в свет в 2014 году, дочь сенатора была сообразительной, интеллигентной и яркой личностью.

В книге часто упоминались ее совсем не аристократичные увлечения телевизионными передачами и даже видеоиграми. В биографии приводится цитата одного из сотрудников Кларк: «Ей суждено было стать неземным созданием но она обладала большими знаниями о реальном мире, чем людям могло показаться на первый взгляд».

Многомиллионные богатства

Кларк любила красивые особняки и скупала недвижимость по всей стране. В 1951 году она приобрела особняк площадью полторы тысячи квадратных метров в городе Нью-Канаан, штат Коннектикут. В поместье было 22 комнаты, 9 ванных, 11 каминов, винный погреб и лифт.

В центре Нью-Йорка Кларк владела тремя квартирами, занимающими полтора этажа здания. Самой дорогой недвижимостью аристократки считался особняк «Беллосгуардо» с видом на океан в городе Санта-Барбара, штат Калифорния.

Одним из любимых увлечений миллионерши было коллекционирование кукол, кукольных домиков и миниатюрной мебели. Она регулярно участвовала в аукционах, где скупала антиквариат, после чего поручала помощникам расставлять изящные вещицы в своих имениях. На некоторые из приобретенных ей экспонатов она так никогда и не удосужилась посмотреть вживую.

Аристократка также интересовалась музыкой и предметами искусства, в частности картинами. В конце 1980-х годов, вскоре после того, как Кларк попала в больницу, из одной из ее нью-йоркских квартир украли картину французского живописца Эдгара Дега

Помимо этого, среди имущества миллионерши числились редкая скрипка 1709 года, изготовленная Антонио Страдивари , и картина 1882 года кисти импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Особняк «Беллосгуардо»

В пустых особняках Кларк стояли не только ценнейшие экспонаты, но и дорогостоящие машины, в том числе кабриолет Chrysler Royal Eight 1933 года и лимузин Cadillac V-16 1933 года, рассчитанный на семь пассажиров.

Помимо недвижимости, у дочери сенатора были акции, трасты и наличные средства на общую сумму в 79,3 миллиона долларов. Состояние аристократки, по общим подсчетам, достигало 306,5 миллиона долларов.

В книге-бестселлере «"Пустующие особняки": Загадочная жизнь Югетты Кларк», опубликованной в 2013 году, говорится, что в 1991-м аристократку госпитализировали с операбельным раком кожи. Попав в больницу, женщина отказалась возвращаться домой и 20 лет провела, переводясь из одного медицинского учреждения в другое. В больнице она и встретила свою смерть.

Завещание

За последние 40 лет жизни ни один из родственников не навестил Югетту Кларк, при этом некоторые все же пытались поддерживать с ней связь: отправляли по почте открытки на праздники и иногда звонили по телефону. Но, кажется, все старания оказались напрасными.

В 2005 году дочь сенатора составила два отдельных завещания. Тогда ей было 98 лет. В первом Кларк завещала пять миллионов долларов личной сиделке филиппинке Хадассе Пери, а большую часть недвижимости — ближайшим живым родственникам — двоюродным племянникам. Однако во второй версии миллионерша вычеркнула всех членов семьи, оставив все богатства медсестре, крестнице, адвокату, бухгалтеру, больнице, врачу, музею и художественному фонду, который она хотела разместить в своем поместье на берегу океана.

Во втором документе доля Пери выросла до 30 миллионов долларов. При оглашении завещания филиппинка заявила:

«Я была ее личной медсестрой и близкой подругой. Я знала ее как доброго и щедрого человека, которого я искренне любила. Мы разделили много моментов радости».

Montana Historical Society

Когда 19 родственников Кларк узнали, что не получили ни копейки от покойной миллионерши, они попытались оспорить завещание в нью-йоркском суде. В процессе они выяснили, что есть и 20-й наследник — тот самый Тимоти Грей, тело которого нашли дети под мостом. Если бы он связался с другими родственниками покойной и выиграл бы суд, его финансовые дела, которые явно были не в порядке, можно было бы поправить. Но мужчина об этом не знал.

Грей

История Грея окутана тайной. По словам старшего брата, который, впрочем, не видел его более 20 лет, Тимоти был пастухом, работал на разных ранчо и большую часть жизни скитался по штатам у подножья Скалистых гор. Тем удивительнее, что у него в кошельке нашли чек на десятки тысяч долларов.

Загадкой Тимоти Грея заинтересовался фотограф из Нью-Йорка Элайджа Соломон. Чтобы узнать, как потенциальный наследник многомиллионного состояния оказался на улице, он отправился в город Эванстон. Мужчина выяснил, что найденный в кармане покойного номер телефона принадлежал его брату. Последний раз родственники виделись на похоронах матери пару десятков лет назад.

Соломону удалось узнать, что у Грея не было друзей, а с соседями он общался очень редко. Они практически ничего не знали о жизни таинственного Грея, в том числе и то, что он был дальним родственником дочери медного магната.

Владелец дома Джордж Рикер, который сдавал Грею жилье, рассказал, что мужчина уехал в 2002 году.

«Он общался только со мной и моим сыном, — отметил Рикер в разговоре с Соломоном. — Никогда не видел, чтобы он разговаривал с кем-либо еще. Он был настоящим одиночкой. Но иногда мы перебрасывались парой фраз, обсуждая технику».

Рикер позволил Соломону посмотреть квартиру, в которой жил Грей. По сохранившимся там вещам фотограф узнал, что Грей был одержим строительством и проектированием экспериментальных самолетов. Изучив адреса на запечатанных письмах, адресованных Грею, Соломон выяснил, что последние десять лет наследник снимал в городе офис.

Хозяин офиса Рик Сатерс дал схожий портрет Грея: эксцентричный одиночка без друзей.

«Он был педантом, — рассказал Сатерс. — Никогда не пропускал платежей. Думаю, он использовал это место в основном для отправки почты, но какое-то время он все же там работал. Занимался чем-то, связанным с компьютерами и распознаванием голоса. Помню, когда он узнал, что его идею уже реализовали до него, он расстроился, потому что хотел придумать нечто передовое».

Elijah Solomon Hurwitz

Арендодатель утверждал, что Грей был параноиком и в разговорах с людьми часто бормотал себе под нос.

«Он меня немного пугал, потому что любил приходить в офис в странное время, но он никогда никому не доставлял проблем Раньше здесь в подвале проходили встречи анонимных алкоголиков, — отметил Сатерс. — Думаю, по этой причине он и захотел арендовать этот офис. Еще я знаю, что он делал пожертвования детям в Африке, вроде как в Судане».

Каким образом Грей зарабатывал на жизнь, по сей день остается загадкой. На его имя не нашли банковских счетов, и откуда взялся чек на 54 тысячи долларов, также не удалось установить.

В последние месяцы жизни Грей пересекался лишь с бездомными. Один из них, ветеран Вьетнамской войны, не назвавший своего имени, рассказал, что потомок сенатора-богача был совсем плох.

«Никогда не видел, чтобы он вставал со спального места. Я не был уверен, что он вообще мог встать, — вспоминал мужчина, называвший место под мостом своим домом. — Однажды я попытался принести ему немного вещей, но он будто хотел и в то же время не хотел их принимать. В День благодарения я пытался заставить его поехать за горячим пайком в город, но он и с места не сдвинулся».

«Как-то я спросил его, собирается ли он провести всю зиму под мостом, и он сказал мне: «Это было бы неразумно»», — бездомный ветеран, знакомый Грея.