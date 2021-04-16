Какие продукты в СССР никогда не ели немецкие солдаты

«Бабка, яйки, млеко! Шнель!» — примерно с такими криками солдаты вермахта изымали у жителей оккупированных территорий продукты на нужды Великой Германии. Брали они далеко не все, кое-что оставляли. Правда, не по доброте душевной, а из-за брезгливости и даже страха.

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В 1941 году для успешного выполнения операции «Барбаросса» фюрер освободил немецких военнослужащих от ответственности за действия против мирного населения. Поэтому солдаты могли делать почти все, что им хочется, не боясь получить за это наказание, в том числе производить фуражировку за счет местного населения.

Зачастую немцы «изымали» у мирных жителей гораздо больше продовольствия, чем было предписано правилами. Но были и те продукты, которые они оставляли. Не вся еда им нравилась, а некоторая – вызывала опасения.

Например, немцы никогда не брали грибы в любом виде: свежие, сушеные, соленые. Дело в том, что на их родине не занимаются сбором грибов, и они не знают, как их правильно готовить, зато в курсе, что некоторые грибы ядовиты. Немцы опасались, что с помощью грибов «русиш партизанен» могут попытаться их убить.

Также солдаты вермахта отказывались брать квас. Непонятная жидкость, появившаяся в результате брожения, казалась им чем-то отвратительным и несъедобным.

В особо сытые месяцы немецкие солдаты избегали даже сушеной воблы. Почему-то им не приходило в голову, что эта рыба хорошо идет вместе с пивом. А как самостоятельное блюдо вобла была для них не слишком привлекательной. Да к тому же они считали ее «сырой», ведь рыба была просто высушена и никак не готовилась. Между собой немцы даже называли ее «сухой смертью» – съешь и еще долго будешь мучиться от жажды.