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Тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку

Lenta.ru
2 часа назад
Тюремщица из английской деревни Сауэрби, графство Северный Йоркшир, завела роман с заключенным и на десять месяцев оказалась за решеткой. Об этом сообщает издание Daily Star.
Тюремщица завела роман с заключенным и попала за решетку
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В 2019 году Скарлетт Альдрих (Scarlett Aldrich), чьи родители работают полицейскими, влюбилась в осужденного за вооруженное ограбление по фамилии Джонс (Jones). Тогда англичанке было 20 лет. Мужчина был заключенным в тюрьме строгого режима, где она работала надзирательницей.
Она тайком передала ему мобильный телефон и сим-карту. Кроме того, в доказательство любви женщина вытатуировала номер возлюбленного на внутренней части бедра.
Коллеги Альдрих обратили внимание на то, как она флиртует с заключенным, и заподозрили, что пара состоит в отношениях. Женщина отрицала обвинения, но позже сотрудники тюрьмы перехватили предназначавшееся Джонсу письмо, к которому была приложена пикантная фотография татуировки.
Подозрения подтвердились, когда медсестра увидела эту татуировку во время медицинского осмотра Альдрих после того, как ее задержала полиция. В сентябре 2019 года у Джонса нашли телефон, в котором содержались сообщения от тюремщицы.
В среду, 14 апреля, суд приговорил женщину к десяти месяцам тюрьмы в связи с нарушением оказанного ей доверия. Она признала факт неподобающего поведения на службе и доставки мобильного телефона и сим-карты в тюрьму.
Ранее сообщалось, что надзирательница мужской тюрьмы Пентонвиль, Лондон, попала под арест после того, как занялась сексом с насильником. Ее коллега стал свидетелем произошедшего и сообщил в полицию.
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