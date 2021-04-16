Атеизм и одиночество: признаки высокого IQ, о которых вы не подозревали

Немногие знают об этом, но о высоком IQ говорят не только успехи на интеллектуальном поприще. Подчас совсем неочевидные признаки указывают на то, что человек умнее других. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Либерализм и атеизм
Эволюционный психолог Сатоси Канадзава установил, что люди с либеральными и атеистическими взглядами обладают более высоким интеллектом, чем их оппоненты. По данным его исследования, ультраконсерваторы в подростковом возрасте имели в среднем IQ 95, в то время как крайние либералы – 106,5. Разница между верующими и атеистами чуть меньше – 97 и 103, соответственно.
Стремление к одиночеству
Другое исследование Канадзавы подтвердило, что люди, предпочитающие одиночество шумной компании, умнее тех, кто часто встречается с друзьями. Все дело в том, что человек с высоким IQ больше сконцентрирован на решении сложных задач, от которых посиделки с приятелями зачастую лишь отвлекают.
Нелюбовь к спорту
Американские ученые выяснили, что люди, которые любят думать, меньше уделяют времени физической активности. В ходе эксперимента, исследователи установили, что те, кто обладает низкой "потребностью к познанию", больше занимаются спортом в течение рабочей недели.