Почему на Руси женщины мылись в бане только после мужчин

Баня для русского - целый культ. Она и парит, она и правит. Она способна переродить человека заново, подарить силы для новых подвигов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

После полуночи ни ногой

Если вы думаете, что баня, как остров, необитаема, то заблуждаетесь. Испокон веков в ней живет банник – банный хозяин. Существо это любит, чтобы ему всячески угождали, оставляли мыло, например, или воду из кувшина не выплескивали – баннику ведь тоже необходимо мыться. А париться он предпочитает строго после полуночи. Если и вам в голову придет такая «счастливая» мысль, берегитесь – банник вас «задавит». Проще говоря, напустит угару на вашу отчаянную головушку.

Женщина, посторонитесь!

Даже в бане женщин ожидала сплошная дискриминация, а все потому, что считались они испокон веков нечистыми. Им и в церковь-то не всегда разрешалось входить, что уж тут говорить про баню. Считалось, что если женщина будет ходить в баню первая, то все смытые ею болезни и грехи перейдут на того, кто будет париться после нее. Поэтому первыми, конечно же, шли мыться «святые» мужчины, а уж только потом их «нечистые» жены.

Третьей очереди не бывать!

Кроме того, что банник предпочитает париться после полуночи, он еще любит помыться в третью очередь, в так называемый «третий пар». Учтите, банник не простит, если вы попытаетесь все-таки нарушить очередность и войдете в баню в третий заход. Действия банника будут нежны и трепетны: он либо кипяточком вас окатит так, что кожа сойдет, либо просто придушит. Чистота, конечно, залог здоровья, но если уж не успели, то ложитесь-ка лучше спать грязными – целее будете.

Не повышать градусы

Похоже, что банник все же женского пола, потому как терпеть он не может спиртное. Повышать градусы, конечно, в бане можно, но только температурные. С любителей «опрокинуть» в баньке, да не по одной, банник, считалось, мог содрать кожу и натянуть ее на потолок. Впрочем, у этого суеверия есть вполне понятные объяснения. Нетрезвый человек может таких «чудес» в бане натворить: облиться кипятком, упасть на раскаленные угли или и вовсе «уйти в отключку». Потом, конечно, можно сказать, что это дело рук банника, но от подобного объяснения ожоги болеть меньше не будут.

Не плюй на камни

Ситуация здесь не как в поговорке с колодцем. Все намного проще: плюнешь на камни, а тот самый банник плюнет в ответ, да так, что мало не покажется. Товарищ он очень обидчивый, и при любом намеке на неуважение карает беспощадно. А еще считается, что у тех, кто плюет на камни в бане, начинается герпес. Вам это надо? То-то же Куда уж лучше поддать пару, плеснув на камни чистой водички, и порадовать банника.

Каждому - по венику

Банные веники – настолько серьезный атрибут, что к их выбору следует подойти с особенным трепетом и волнением. Вязать веники можно только в полнолуние, при этом следует рассмотреть, не с обгорелого ли вы дерева щиплете веточки и не растет ли из корня этого дерева два ствола. А когда будете нещадно ломать ветки дуба или березы, все время молите у дерева о прощении. И ни в коем случае нельзя в бане пользоваться веником после кого-то. Считается, что чужим веником вы перенесете на себя все хвори, заботы и неприятности его хозяина. Так что каждому парящемуся – по личному венику!

Не банный день